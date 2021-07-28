Suudi yetkili: Türkiye'nin de yer aldığı ülkelere gidenlere 3 yıl seyahat yasağı uygulanacak
Suudi Arabistan’da kamu haber ajansı SPA, bir Suudi yetkiliye dayandırdığı haberinde, kırmızı listeye alınan ülkelere seyahat yasağı getirileceğini duyurdu.
Suudi Arabistan kamu haber ajansı SPA, ülkede koronavirüsün yayılması ve yeni varyantları engelleme çabaları kapsamında, 'kırmızı listesindeki' ülkelere seyahat eden yurttaşlara üç yıllık seyahat yasağı uygulanacağını belirtti.
İsmi açıklanmayan bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi yaptığı açıklamada, "Bakanlık, yurttaşların doğrudan veya aktarmalı olarak henüz salgını kontrol altına alamamış veya yeni suşların yayıldığı ülkelere seyahat etmelerinin yasak olduğunu vurguluyor" ifadelerini kullandı.
Reuters'ın haberine göre aynı yetkili açıklamasında, "Düzenlemeleri ihlal edenler, geri döndüklerinde ağır cezalara tabi olacak ve üç yıl boyunca seyahatten men edilecek" dedi.
Seyahat ve transit geçiş yasağı getirilen kırmızı listedeki ülkeler ise Afganistan, Arjantin, Brezilya, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, Lübnan, Pakistan, Güney Afrika, Türkiye, Vietnam ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak açıklandı.
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