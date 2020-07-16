Suudi iş insanı Kanal İstanbul’da ranta kondu

16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Arazi yeni planlarda kısmen konut, kısmen yol, kısmen de anaokulu ve ilkokul alanında kaldı. Arazinin değeri böylece katlanmış oldu. Cumhuriyet, Suudi Arabistanlı iş insanı Sulaiman Al Muhaidib’in proje güzergâhında 9 dönüm arazi aldığını ortaya çıkarmıştı.

Al Muhaidib Arnavutköy Sazlıbosna köyünde “tarla” vasfında 9 bin 500 metrekarelik araziyi 2015 yılında almıştı. Al Muhaidib’in güzergâhta başka araziler de aldığı duyumlar arasındaydı. Projeye ilişkin yeni planlarla Muhaidib’in arazisi de imara açılmış oldu.

“Tarla” vasfındaki arazi kısmen konut, kısmen yol, kısmen de anaokulu ve ilköğretim alanında kaldı. Plan notlarına göre konut alanlarına zemin + 3 kat izinli yapı yapılabiliyor. Anaokulu alanlarında da zemin + 1 kat sınır tanındı. Zemin + 1 kat sınır tanınan ilkokul alanlarına ilişkin plan notlarında ise “Bu alanlarda, ilgili kurum görüşleri alınarak ortaokul tesisleri yapılabileceği gibi ilkokul ve ortaokul tesisleri bir arada da yapılabilir.

İlkokul alanları içerisinde, ilgili kamu kurumu tarafından projelendirilmek kaydı ile özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik yapılar yapılabilir” ifadeleri yer aldı.