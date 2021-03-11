Suudiler, konteynerleri Türkiye'ye geri gönderiyor

11 Mart 2021 Perşembe, 09:39

İki ülke arasındaki ticarette son dönemde gündeme gelen sorunları Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca’ya değerlendiren Digicom Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Yiğit, Suudi Arabistan boykotunun uluslararası ticarete aykırı olduğunu söyledi.

Yiğit “Ürünlerimiz depolarda 3 ay bekledikten sonra konteynerlerimizi geri gönderiyorlar. Bizim 6 konteynerimiz var. Türkiye'ye geri döndürülen toplam Türk konteyneri sayısı 120 civarında. Bunlar arasında raf ömrü sınırlı olan ürünler var. Örneğin 16 ay kadar raf ömrü var ama gümrükte beklemeleriyle birlikte 6 ay kaybediyoruz. Dolayısıyla ürünlerimiz kullanılamaz hale geliyor.” diye konuştu.

Suudilerin fiili olarak mevzuatları ihlal ettiğini belirten Yiğit, "Umuyoruz ki iki ülke arasındaki diplomasi süreçleri çabucak iyileştirilir.” dedi.

“SUUDİLERDEN HAMMADDE ALIP ÜRÜN İHRACI YAPAMAMIZ TRAJİKOMİK”

Suudi Arabistan’dan petrokimya gibi hammadde ürünleri alıp üretim yaptıktan sonra ülkeye ihracat yapılamadığına dikkat çeken Sabri Yiğit, “Buradaki trajikomik bir olay. Türkiye’deki petro-kimya ürünlerinin hammaddesinin büyük çoğunluğu Suudi Arabistan’dan geliyor. Yani biz hammaddemizi Suudilerden alıyoruz onların ihracatı artıyor. Ama buradan ihracat yapmak için ürün yolluyoruz geri gönderiyorlar. Bu durum gerçekten bizleri düşündürüyor. “ ifadelerini kullandı.

"HER ANLAMDA ZARAR UĞRADIK"

Arabistan pazarında büyük kayıpları olduğunu söyleyen Sabri Yiğit, “Şuan gözükmeyen bir ambargo var. Bu durum her taraftan bize zarar veriyor rafta olamıyorsunuz, pazarda olamıyorsunuz… Bu güne kadar pazarda olmak için yaptığınız tanıtım maliyetlerinin hepsi yok oluyor. Sadece ihracat ve konteynır bedeli değil, zararımız bundan çok daha fazla. Raftan indirilmek çok büyük bir kayıp.” dedi.