Süveyş Kanalı, uzaydan görüntülendi

13 Haziran 2021 Pazar, 14:17





Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, ISS’ten çekilen yüksek çözünürlüklü 100 Süveyş Kanalı fotoğrafının büyük kolajda birleştirilmiş görselini paylaştı.

Pesquet, görselle birlikte paylaştığı mesajında “Süveyş Kanalı, mümkün olan en yüksek yakınlaştırma ile 100 fotoğraftan bir araya getirilmiş şekilde tamamlandı. Evet, bu kolajda Evergiven'i (yana demirli) görebilirsiniz!” dedi. Evergiven adlı yük gemisi, 24 Mart’ta karaya oturmuş ve kanal trafiğini tıkayarak uzun gemi kuyrukları oluşturmuştu.