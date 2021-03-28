Süveyş’te karaya oturan geminin taşımacılık maliyetlerini artırması bekleniyor

28 Mart 2021 Pazar, 04:00

Halen 20’si Türk bandralı 200 gemi sırada bekliyor. 400 metrelik 220 bin tonluk Panama bandıralı Ever Given gemisinin kanalda karaya oturmasının ardından büyük yük gemileri güzergâhlarını değiştirerek Ümitburnu üzerinden rotalarını tamamlamaya çalışıyor.

NAVLUN FİYATI ARTAR

Petrol analiz firması Vortexa’ya göre 13 milyon varil ham petrol taşıyan on tanker bu durumdan ciddi şekilde etkilenecek. Petrolün Avrupa’ya yolculuğu 15 gün gecikecek ve petrol fiyatları da yükselecek.

Kurtarma işleminin bir haftadan daha uzun sürmesi durumunda mevcut konteyner krizinin daha da derinleşeceğini ve hammadde fiyatlarının yükseleceğini belirten MEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır da “Yardıma gelen kurtarma firmasının imkânları çok gelişmiş, ben bir hafta içinde sorunun çözüleceğini öngörüyorum ama eğer süreç uzarsa navlun fiyatlarında çok büyük artışlar meydana gelir” dedi.

26 Mart’ta sırada bekleyen 200 gemi olduğunu ve buna normal şartlarda her gün 50 geminin daha eklenmesi gerektiğini söyleyen Çakır, şöyle devam etti:

“Büyük yük gemileri yollarını değiştirdikleri için her gün 50 gemi eklenmez ve kuyruk azalır diyebiliriz ancak bu yolunu değiştiren gemilerin de maliyetleri artacak. Bu artışı sigorta şirketleri aracılığıyla karşılamaya çalışacaklardır ama yine de taşıdıkları yüklerin fiyatlarına da yansıyacak. Şu anda 20 civarında Türk gemisinin de kuyrukta olduğunu öngörüyoruz.” Deniz taşımacılığının yüzde 10’unun bu kanaldan gerçekleştiğini belirten Çakır, Mısır’ın imkânlarının yetersizliğine dikkat çekti ve böyle bir kanalı işleten ülkenin çok daha hızlı ve güçlü bir şekilde müdahalede bulunması gerektiğini dile getirdi.