Suzuki Akıllı Hibrit SUV ailesi Türkiye’de!

29 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Suzuki, 2020 yılından bu yana tüm Swift modellerinde kullanılan 12V Hibrit sistemiyle pazara öncülük yapmıştı. Benzer bir prensibe sahip olan hem Vitara hem SX4 S-Cross modelleri için geliştirilen yeni 48V Hibrit güç-aktarma sistemi, hafif tasarımıyla dikkat çekerken tüm bileşenleriyle aracın toplam ağırlığına 15 kilgramdan daha az ekliyor. Batarya ve DC / DC dönüştürücü ünitesi, ağırlık dağılımına yardımcı olmak için ön koltukların altına yerleştiriliyor. 48V sistem ayrıca yeni tork doldurma kontrolü ve tork yükseltme özelliklerine sahip. Bu çözüm, hızlanma esnasında elektromotorun torkuyla içten yanmalı motorun torkunu destekleyerek sürüş hissini artırıyor. Sistem, motor ECU’su, motor devri ve gaz kelebeği konumuna bağlı olarak sürücünün ne zaman hızlanacağını tespit ediyor ve içten yanmalı motoru desteklemek üzere elektromotoru devreye sokuyor.

Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “Artık Türkiye pazarındaki Jimny hariç tüm modellerimiz hibrit olarak yer alacak. Swift Hibrit ile yakaladığımız ivmeyi Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’le birlikte güçlendireceğiz. 2020 yılı sonundan bu yılın ilk çeyreğine kadar olan dönem bizim için bir geçiş süreciydi. Ailenin tamamlanmasıyla, geçen yıl Swift Hibrit’le yakaladığımız başarıyı, SUV modellerimizi de satışa sunarak artıracağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda, sene sonuna kadar 4 bin adede yakın hibrit araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Vitara ve SX4 S-Cross Hibrit için sadık müşterilerimize sınırlı sayıda özel fırsatlar sunduk. Avantajlı takas imkânlarımızla birlikte hibrit ailesini ilk olarak onlarla tanıştırdık. Bunun sonucunda, 100 adet Suzuki Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’in ön satışını da ilk haftada gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu. Mart ayı itibarıyla satışa sunulan Suzuki Vitara Hibrit ailesi 296 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla dikkat çekerken, SX4 S-Cross Hibrit ise 306 bin 900 TL’lik anahtar teslim satış fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Suzuki Vitara Hibrit hem 4x2 hem 4x4 versiyonlarıyla tercih edilebilirken, SX4 S-Cross Hibrit ise sadece önden çekişli olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

LETGO, İKİNCİ EL OTOMOBİL PAZARINA GİRDİ

Türkiye’nin ikinci el platformu letgo, araba alım satım sürecindeki tüm pürüzleri ortadan kaldırarak araba alım satımını kolay ve güvenilir hale getiren yeni bir iş modeli hayata geçirdi. letgo oto+ araba alım ve satıma dair tüm hizmetleri tek bir platform altında topluyor, dijitalden fiziksele uçtan uca eksiksiz bir müşteri deneyimi sunuyor.

letgo oto+’nın zengin portföyündeki tüm arabalar letgo oto+ güvencesiyle standart olarak gelen üç temel özellikle tüketiciyle buluşuyor. Birincisi, tüm arabalar şeffaf bir şekilde, TSE onaylı ekspertiz raporu ve en ufak ayrıntıları dahi gösteren fotoğraflar ile satışa sunuluyor. Böylece, arabanın durumuyla ilgili akılda hiçbir soru kalmıyor. İkinci olarak, 12 ay/20 bin km garanti verilerek, alım sonrasında yaşanabilecek riskler de güvence altına alınıyor. Son olarak, alıcılar hiçbir neden belirtmeden 14 gün/500 km içinde değişim imkânından faydalanabiliyor. Üstelik, letgo oto+ tüm bu özellikleri ücretsiz olarak sunuyor. Ayrıca, çözüm ortaklarıyla birlikte sağlanılan sigorta ve finansman gibi değer yaratan hizmetlerin yanı sıra, Türkiye’nin her yerine, kapıya teslim ve takas imkânıyla araba alımındaki tüm ihtiyaçlara cevap veriliyor. letgo Genel Müdürü Onur Kavak, “Artık sadece alım satımın hızlı bir şekilde yapılabildiği bir pazaryeri olmak yeterli değil. Araba alım-satım esnasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunları ortadan kaldıran ve alışveriş deneyiminin tamamını sahiplenen bir çözüm ortağı olmak gerekiyor. Türkiye’de henüz çok yeni olan bu iş modeli sayesinde Türkiye’nin ikinci el araba denildiğinde akla en çok gelen ve tercih edilen çözüm ortağı olmak istiyoruz” dedi.

JAGUAR F-PACE YENİLENDİ

İngiliz otomotiv şirketi Jaguar’ın Türkiye’de de çok beğenilen SUV modeli olan F-Pace yenilendi. Yeni Jaguar F-Pace, kesintisiz ön tasarımının yanında, geniş ön ızgarası ve yeniden tasarlanmış hava girişleriyle dinamik bir görünüme kavuşmuş. Yeni çift “J” blade signature farlar dikkat çekerken entegre egzoz kaplamaları yeniden tasarlanan arka rüzgârlığı tamamlıyor.

F-Pace, daha da artırılan lüks hissiyatı, gelişmiş bağlantı özellikleri ve yepyeni bir araç içi deneyimi sunarken, sürücüye odaklanan yeni kokpit tasarımı dikkat çekiyor. F-Pace, bir dizi yeni teknolojiyi destekleyen, EVA 2.0 olarak adlandırılan Jaguar’ın gelişmiş Elektronik Araç Mimarisine ve Pivi Pro bilgi-eğlence teknolojisine sahip. Sisteme tamamen yeni 11.4 inç kavisli cam HD dokunmatik ekrandan erişilebilirken, basitleştirilmiş menü yapıları, sürücülerin iki dokunuşla ana ekrandan ortak görevlerin yüzde 90’ına erişebilmesine olanak tanıyor. F-Pace ayrıca tam ekran navigasyon gösterebilen, gelişmiş grafiklere ve yapılandırılabilir bir düzene sahip yeni 12.3 inç İnteraktif Sürücü Ekranıyla dikkat çekiyor. Opsiyonel Head-up Display teknolojisi sürücülerin ihtiyaç duydukları tüm bilgilere en az dikkat dağıtıcı şekilde görüntüleyebilmelerini sağlıyor. Otomobil verimli 2.0 litre dizel motor seçeneğiyle düşük yakıt tüketimi sunarken aynı zamanda performanstan da ödün vermiyor. 204 beygir güç üreten motor gücünü dört tekerleğe birden 8 ileri otomatik şanzıman ile iletiyor.

PROACE CITY SADECE İŞ İÇİN DEĞİL



Toyota, kompakt hafif ticari araç segmentinde yeni Proace City modeli ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Türkiye’de Hilux ile hafif ticari araç pazarında uzun yıllardır farkını ortaya koyan Toyota, Proace City camlı van modelini de pazara sunarak segmentteki iddiasını daha da yukarıya taşıyor.

Pratik özelliklerinin yanı sıra yüksek konfor unsurlarıyla da öne çıkan Proace City sadece yük taşıyacak şekilde değil araç içerisindekilerin konforunu da odak noktasına alarak geliştirildi.

821 kg taşıma kapasitesi ve 1000 kg’lik römork çekme kapasitesiyle öne çıkan Proace City, aynı zamanda verimli motor seçenekleri sunuyor. Proace City, standart olarak sunulan 8 inç dokunmatik multimedya ekran Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefonun kolayca entegre edilmesini sağlıyor.

Segmentinde tek yansıtmalı renkli gösterge ekranına da (head-up display) sahip olan Proace City, önemli verileri ekrana aracın camına yansıtarak sürüş konforunu ve güvenliğini artırıyor. Proace City’de otomatik frenleme yapan yaya algılama özellikli ön çarpışma önleyici, trafik işareti algılama sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi, otomatik yanan uzun farlar, römork savrulma kontrol sistemi, kör nokta uyarı sistemive akıllı park destek sistemi gibi özellikler yer alıyor.

Proace City, iki farklı dizel motor seçeneğiyle tercih edilebilecek. 100 beygir ve 130 beygirlik 1.5 litre dizel motorlar, düşük yakıt tüketimi ve düşük CO2 emisyon değerleriyle öne çıkıyor. Proace City’nin daha yüksek performans sunan 130 beygirlik 1.5 litre dizel motoru ise 8 ileri otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor. Kilometrede 114 gram karbondioksit emisyon salımı olan aracın, 100 kilometrede tüketimi ise 4.4 litre.

BMW İDRİVE DAHA SEZGİSEL, DAHA KİŞİSEL, DAHA AKILLI...

BMW, sürücü ile otomobil arasındaki etkileşimi yeni bir boyuta taşıyan sekizinci nesil BMW iDrive’ı tanıttı. Yeni nesil BMW iDrive ilk olarak iX ve i4 modelleriyle birlikte sunulacak. Merkezinde BMW İşletim Sistemi 8’in yer aldığı yeni nesil iDrive, sürüş bilgileri, ekranlar, kontroller ve sürücü arasında bağlantı kuruyor.

Yeni nesil bilgi eğlence sisteminin entegre olduğu BMW Kavisli Ekran, 12.3 inçlik bilgi ekranı ile 14.9 inçlik kontrol ekranını bir araya getiriyor. Sürücü, kişisel tercihe veya sürüş durumuna göre üç mod arasında geçiş yapabiliyor. “Drive” modu, ayrı ayrı seçilebilen bilgileri göstermek için bilgi ekranının ortasında dinamik olarak değişen bir alanı kullanırken “Focus” modu dinamik sürüş durumları için tasarlanmış. “Gallery” modu ise widget içeriğine mümkün olduğu kadar çok yer açmak için sürüş bilgisi görünümünü en aza indiriyor.

BMW Akıllı Kişisel Asistan otomobilde bulunanlarla ne zaman ve nasıl iletişim kuracağını düşünürken çevresindeki durumu hesaba katabiliyor. Ayrıca BMW Akıllı Kişisel Asistan, onunla kimin konuştuğunu ayırt edebiliyor. “Modlarım” özelliği otomobildeki on farklı parametreyi hassas bir şekilde birleştirebiliyor. Bu parametreler, sürüş sistemi, şanzıman kontrolü, direksiyon özellikleri ve şasi ayarları gibi önceki sürüş deneyimlerini içeriyor. Sistem “Efficient”, “Sport” ve “Personal” modlarına sahip.

XLV, GÜVENLİ YAŞAM TUTKUNLARI İÇİN GELİYOR



2007’den bu yana Türkiye’de Şahsuvaroğlu Otomotiv tarafından temsil edilen Güney Koreli SsangYong, C- SUV segmentindeki en yeni temsilcisi yeni XLV’yi Türkiye’ye getiriyor. Sahip olduğu donanımıyla güç, konfor ve dinamizm arasında iyi bir denge sunan, yenilikçi güvenlik sistemleri ile sürücü güvenliğini geliştiren XLV, bu özellikleriyle “Heyecan verici güvenli yaşam tutkunları”nı can evinden vuracak. Yeni nesil C-SUV segmentinin en gelişmiş modellerinden biri olan yeni XLV, oldukça cömert boyutları sayesinde aydınlık ve ferah bir iç mekân ortamı yaratıyor. Sahip olduğu yeni nesil direksiyonu ile sunduğu güvenli sürüş konforunu destekliyor.

Yeni XLV, 6 ileri otomatik şanzıman (AISIN) ve 6 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle, 128 beygir güç üreten 1.5 litrelik motoruyla konfor ve dinamizmi yeniden tanımlıyor. Bu kombinasyonuyla da ideal sürüş keyfini zirveye çıkarıyor. Önden çarpışma riski uyarısı, özerk acil durum frenlemesi, şerit kalkış uyarısı, kiriş yardımı ve trafik işareti tanıma sistemine sahip olan yeni önleyici güvenlik sistemiyle güvenlikte sınırları aşan bir yaklaşım sunuyor. Dış tasarımındaki nazik kıvrımlarıyla C-SUV segmentinde yeni bir tarz yaratıyor.