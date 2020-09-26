Taha Ün o kitabı toplatmış

26 Eylül 2020 Cumartesi, 13:05

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugün yayınlanan Terane adlı yazısında Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı, eski AKP'li Taha Ün'ün Erdoğan'a övgüler düzdüğü kitabı "100 Yıllık Terane"nin Ün tarafından toplatıldığını yazdı.

Saymaz, yazısında bir zamanlar AKP'nin önde gelen "trolleri" arasında yer alan Ün'ün parti ile ters düşmesiyle yaşadığı dönüşeme de değindi.

Gözaltına alındığı sürece gelene kadar AKP'nin savunuculuğunu en önde yapan Ün'ün nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan yapmıştı.

Ün'ün yazdığı kitabı da hatırlatan Saymaz, "Ekim 2016'da “100 Yıllık Terane” adlı ilk ve tek kitabını çıkardı. Kitapta, Sultan Abdülhamit ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı medya operasyonlarına maruz kaldığını iddia etti. Küresel güçlerin iki lideri diktatör olmakla suçladığını ileri sürdü. Ün, gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı kurumlarda ve üniversite yurtlarında imza günü ve söyleşilere davet edildi. AK Partili belediyeler tarafından şehir şehir dolaştırıldı. Tastamam 120 bin kitap basıp sattı. Taha Ün, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı sistemine geçişini oylayan 16 Nisan 2017'deki referandumda “Evet” oyu için canla başla çalıştı" diye yazdı.

Kitabın akıbetini Ün'e sorduğunu belirten Saymaz'ın yazısında aktardığı o konuşma şöyle:

“O günlerde Sultan Abdülhamit ve Erdoğan'ın üzerinden Türkiye'nin hedef alındığını düşünüyordum. Bu operasyonu boşa çıkarmanın yolu olarak Erdoğan'ın etrafında kenetlenmeyi gerekli görüyordum. Şimdi böyle düşünmüyorum. Bu durumun iç politikada kullanılıp heba edildiğini fark ettim. Erdoğan toplumla ve muhalefetle kucaklaşması gerekirken, siyasi kutuplaşmaya yöneldi. Bu da Türkiye'nin çıkarlarına zarar veriyor.”

“Siyasi yolculuğunun böyle sonuçlanacağını tahmin eder miydin?” “Kimse için etmezdim! Bizimki böyle bir kavga değildi” diye yanıt verdi. Peki ya, “100 Yıllık Terane” kitabı ne olacak? “O kitabı çoktan toplattım” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Taha Ün, Gelecek Partisi'nin genel merkez açılışı için gittiği Ankara'da gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Taha Ün daha sonra serbest bırakılmıştı.

Taha Ün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yine hiçbir tebligat gelmeden, hiçbir telefon açılmadan bir sabah polis kapımıza dayandı. İfade vermeye gidiyoruz" demişti.

Ün serbest bırakıldıktan sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda detayları daha sonra açıklayacağını belirtti ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı etiketleyerek, "Ama şu kadarını söyleyeyim yakışmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Taha Ün, daha önce de Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt’ün şikayeti üzerine gözaltına alınıp ifade vermişti. Taha Ün’ün “Pelikan örgütü” şeklindeki sosyal medya paylaşımları suçlama konusu yapılmıştı.