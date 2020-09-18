Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Taha Ün serbest bırakıldı: Memur Sen'i işaret etti!

18 Eylül 2020 Cuma, 10:09

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen, Gelecek Partisi'nin siyasal iletişim çalışmalarını yürüten Taha Ün sabah saatlerinde evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

“KAPIMIZA POLİS DAYANDI”

Taha Ün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yine hiçbir tebligat gelmeden, hiçbir telefon açılmadan bir sabah polis kapımıza dayandı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Taha Ün, daha önce de Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt’ün şikayeti üzerine gözaltına alınıp ifade vermişti. Taha Ün’ün “Pelikan örgütü” şeklindeki sosyal medya paylaşımları suçlama konusu yapılmıştı.

Ün, Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü şimdilerde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin ile dünya evine girmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Ün, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ün serbest bırakıldıktan sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda detayları daha sonra açıklayacağını belirtti ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı etiketleyerek, "Ama şu kadarını söyleyeyim yakışmadı" dedi.

Ün, paylaşımında, "Görmeye duymaya alıştığımız cinsten bir hukuk skandalı ile sabah evimizde arama yapılarak, kelepçelenerek gözaltına alındık. şimdi serbestiz, detayları ilerleyen saatlerde inşaAllah paylaşacağım. ama şu kadarını söyleyeyim yakışmadı @_aliyalcin_ @MemurSenKonf" ifadelerini kullandı.