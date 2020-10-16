Taha'nın tableti Başkan Gürün'den

16 Ekim 2020 Cuma, 08:13

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Kıncılar Mahallesi’nde yaşayan ve 5. sınıfa giden Taha Topal sosyal medya üzerinden bir video çekerek derslerinden geri kalmamak için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’den bir tablet isteğinde bulundu. Sosyal medyadaki videoyu izleyen ve Taha Topal’ın ailesi ile irtibata geçilmesini isteyen Başkan Gürün, tableti Taha Topal’a ulaştırdı.

Ekiplerin tableti teslim etmesi sonucu aileyle internet üzerinden konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün özellikle çocukların eğitimlerinden uzak kalmaması, derslerine erişebilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Başkan Gürün, “Sosyal medyada gözleri geleceğe umutla bakan, sesinde kararlı, güçlü bir ifade bulunan ve en önemlisi kendine güvenen bir gencin videosunu izledim ve çok etkilendim. Derslerinde başarılı olan ve yarınlarda çok önemli mevkilere gelecek olan bu gencimiz uzaktan eğitimden, derslerinden geri kalmak istemediğini söylüyordu. Büyükşehir ekiplerimiz kısa sürede bu gencimize ve ailesine ulaştı. Taha’nın derslerinden, arkadaşlarından geri kalmaması, başarılı bir öğrenci olarak gelecek hayallerini sürdürebilmesi için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkımız yok. Hep birlikte bu sıkıntılı günleri geride bırakarak mutlu, huzurlu yarınlara omuz omuza yürüyeceğiz” dedi.

