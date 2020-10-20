Tahir Elçi davasında iddianamenin tamamlanması 5 yıl sürdü

20 Ekim 2020 Salı, 14:13

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada davanın, Tahir Elçi’nin öldürülmesinden üzerinden 5 yıl geçtikten sonra başlanacak olmasını eleştirdi. Karaca, “Bir Baro Başkanı herkesin gözü önünde öldürüldü ve iddianamesi ancak 5 yıl sonra tamamlanabildi. Tahir Elçi Davası, cezasızlık politikalarının en önemli örneğidir” dedi. Soruşturmayı yürüten savcıların sürekli değiştirildiğini, olay yeri incelemesinin ise Elçi’nin ölümünden 5 ay sonra yapılabildiğini belirten Karaca, “Tahir Elçi’nin ölümüne neden olan mermi çekirdeği ise hala bulunamadı” dedi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Karaca’nın açıklaması şöyle:

“Tahir Elçi iddianamesinin 5 yıl sonra hazırlanıp davanın görülmeye başlanacak olması adaletin gecikmesidir. Umuyoruz ki iddianamenin hazırlanmasıyla geciken adalet, yargılama sürecinde telafi edilir. Yargılama cezasızlık ile sonuçlanmaz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekillerimiz başta olmak üzere insan haklarını savunan tüm yurttaşlarımızla bu davanın takipçisi olacağız.”

NE OLMUŞTU?

Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 günü sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü Sur ilçesinde, Dört Ayaklı Minare’nin altında basın açıklaması yaptığı sırada öldürülmüştü. 5 yıl sonra başlayan davada, tutuksuz yargılanan üç polis memuru 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan 3’er yıldan 9’ar yıla kadar hapis cezasıyla, PKK üyesi olduğu iddia edilen firari sanık Uğur Yakışır ise hem Tahir Elçi hem de aynı gün öldürülen polisler Cengiz Erdur ve Ahmet Çiftaslan'ı öldürdüğü iddiasıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak.