Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Beşiktaş derbisinde kırmızı gören Mbaye Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı.

AA
22 Ocak 2021 Cuma, 21:58
Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek sarı-kırmızılı oyuncunun 2 resmi müsabakadan men cezasını onadığı bildirildi.

Ayrıca, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık cezasının da onandığını açıkladı.


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