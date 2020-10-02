Tahliye korkusu

02 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Kayseri’de yaşayan 23 yaşındaki R.D., 3 yıl önce evlendiği eşi O.D. (25) tarafından şiddet gördüğünü belirterek “Eşim uyguladığı şiddet nedeniyle cezaevine girdi. 2 hafta sonra tahliye olacak. Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım ama kendimi güvende hissetmiyorum. Şimdi de eşimin ailesi tehditlere başladı” dedi.

R.D., evlendiği günden beri fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü anlatarak “En son 2020 yılbaşı gecesi şiddet gördüm. ‘Anlaşamıyorsak yollarımızı ayıralım’ dedim. Boşanmak istiyordum ama söyleyemiyordum. O gün bana alkol şişesini fırlattı. Saçımdan tutup yerlerde sürükledi. Çocuk uyanınca beni dövmeyi bıraktı. Aileler araya girince şikâyetimi geri çektim. Düzelir sandım. 9. şikâyetim olduğu için kamu devreye girdi ve tekerrür davası açıldı. Bir mahkemeden 3 ay 20 gün diğer mahkemeden 2 ay 28 gün ceza aldı. Cezaevine girdi. Şimdi süresi dolacağı için cezaevinden çıkacak. Korkuyorum” dedi.

‘HER GÜN ÖLECEKSİN’

Eşinin ailesi tarafından tehdit edildiğini kaydeden R.D., “Annesi ‘Oğlumu cezaevine soktun. Sen boşanmayacaksın her gün bu şiddeti yaşayacaksın. Her gün öleceksin’ diyor. Psikolojim bozuldu. Dışarı çıktığımda arkamı kontrol etmeye başladım. Acaba gelir mi korkusu yaşamaktan bıktım. Başıma bir şey gelirse çocuğuma kim bakacak? Ben ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Benim çalışmaya ihtiyacım var. Devletimiz lütfen zor durumda olan, ayaklarının üstünde durmak isteyen kadınlara destek olsun” ifadelerini kullandı.