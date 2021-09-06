Taksim metro istasyonunda intihar girişimi

06 Eylül 2021 Pazartesi, 15:54

Taksim metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

#MetroDuyuru #M2

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) September 6, 2021



