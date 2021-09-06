Taksim metro istasyonunda intihar girişimi
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taksim metro istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
Taksim metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) September 6, 2021
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
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