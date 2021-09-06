Taksim metro istasyonunda intihar girişimi

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taksim metro istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

06 Eylül 2021 Pazartesi, 15:54
Taksim metro istasyonunda intihar girişimi
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Taksim metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. 



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