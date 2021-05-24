Taksim Meydanı'nda kavga eden Faslı 2 kadından biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Taksim Meydanı’nda kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, polis tarafından gözaltına alınmak istenince soyundu.
Taksim Meydanı'nda 20 Mayıs Perşembe günü yaşanan olayda; Faslı 2 kadın turist tartışmaya başladı. Ancak kadınların tartışması, kavgaya dönüştü. Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınlar, gelen polis ekipleri, güçlükle ayırdı.
POLİS MERKEZİNE GİTMEMEK İÇİN SOYUNDU
Kavganın ardından polis, kadınları ifadeleri alınmak üzere polise merkezine götürmek istedi. Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeya başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, soyundu. Polis ekiplerinin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.
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