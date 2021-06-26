Taksim'de polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan muhabir: "Nefes alamıyorum"
Agence France-Press'in (AFP) Türkiye foto-muhabiri Bülent Kılıç, polisin sert müdahalesi sonucu ters kelepçe ile gözaltına alındı. Kılıç'ın boğazına basılması sonucu, "Nefes alamıyorum" dedi.
Bugün Taksim'deki Onur Yürüyüşü'nü görüntülemek için alanda bulunan AFP muhabiri Bülent Kılıç ters kelepçe ile gözaltına alındı. Beraberinde görev yapan meslektaşlarının aktardığına göre polis, Kılıç'ın boğazına bastı. Kılıç, boğazına basılmasının ardından George Floyd'un dünya gündemine oturan tepkisi ile karşılık verdi: "Nefes alamıyorum!"
Bülent Kılıç, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları çalışırken Türkiye'ye gelen turistlerin eğlendiği anları fotoğraflamıştı. Kılıç'ın çektiği fotoğraf Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.
Gözaltının ardından açıklama yapan basın sendikaları, polisin uygalamasına tepki gösterdi:
??Taksim’deki #onurhaftasi yürüyüşünü takip eden AFP Muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhâl serbest bırakılmasını ve sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz! @istanbul_EGM— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) June 26, 2021
?? @Devranbskn pic.twitter.com/Li8v8Jz8UM
Taksim’de ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan AFP muhabiri Bülent Kılıç derhal serbest bırakılsın!— DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) June 26, 2021
Bu yıl da Onur Yürüyüşü engellemeye çalışılıyor. Hala süren müdahalede gazeteciler darp ediliyor, görüntü almaları engelleniyor.
Via/Hacı BİŞKİN pic.twitter.com/kg8dROlCp0
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