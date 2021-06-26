Taksim'de polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan muhabir: "Nefes alamıyorum"

26 Haziran 2021 Cumartesi, 15:51

Bugün Taksim'deki Onur Yürüyüşü'nü görüntülemek için alanda bulunan AFP muhabiri Bülent Kılıç ters kelepçe ile gözaltına alındı. Beraberinde görev yapan meslektaşlarının aktardığına göre polis, Kılıç'ın boğazına bastı. Kılıç, boğazına basılmasının ardından George Floyd'un dünya gündemine oturan tepkisi ile karşılık verdi: "Nefes alamıyorum!"

Bülent Kılıç, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları çalışırken Türkiye'ye gelen turistlerin eğlendiği anları fotoğraflamıştı. Kılıç'ın çektiği fotoğraf Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.





Gözaltının ardından açıklama yapan basın sendikaları, polisin uygalamasına tepki gösterdi:





??Taksim’deki #onurhaftasi yürüyüşünü takip eden AFP Muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhâl serbest bırakılmasını ve sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz! @istanbul_EGM

?? @Devranbskn pic.twitter.com/Li8v8Jz8UM — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) June 26, 2021