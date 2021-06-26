Taksim'de polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan muhabir: "Nefes alamıyorum"

Agence France-Press'in (AFP) Türkiye foto-muhabiri Bülent Kılıç, polisin sert müdahalesi sonucu ters kelepçe ile gözaltına alındı. Kılıç'ın boğazına basılması sonucu, "Nefes alamıyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 15:51
Taksim'de polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan muhabir:
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Bugün Taksim'deki Onur Yürüyüşü'nü görüntülemek için alanda bulunan AFP muhabiri Bülent Kılıç ters kelepçe ile gözaltına alındı. Beraberinde görev yapan meslektaşlarının aktardığına göre polis, Kılıç'ın boğazına bastı. Kılıç, boğazına basılmasının ardından George Floyd'un dünya gündemine oturan tepkisi ile karşılık verdi: "Nefes alamıyorum!"

Bülent Kılıç, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları çalışırken Türkiye'ye gelen turistlerin eğlendiği anları fotoğraflamıştı. Kılıç'ın çektiği fotoğraf Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.


Gözaltının ardından açıklama yapan basın sendikaları, polisin uygalamasına tepki gösterdi:



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