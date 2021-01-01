Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi

01 Ocak 2021 Cuma, 12:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklanan yüzde 11'lik taksi zammı yeni yıl itibari ile geçerli olacak. Yeni yılın ilk gününde de taksiciler, taksimetrelerini ayarlatmak için İBB tarafından belirlenen Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi.

Sabahın ilk saatlerinde araçları ile buraya gelen İstanbul'daki yüzlerce şoför, uzun kuyruklar oluştu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi. Anadolu ve Avrupa yakasındaki taksicilerin tek bir noktada ayarlama yapması ise şoförleri mağdur etti. Taksimetre ayarlarının ayarlama işlemleri yarın da devam edecek.



