Takvim gazetesinden AYM üyesine: Seni o bayrak direğine asarlar
AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar Yanıyor" tweetine iktidara yakın Takvim gazetesinden “tehdit” içeren bir başlıkla karşılık verildi. Takvim, Yıldırım'a "Seni o bayrak direğine asarlar" diyerek seslendi.
AYM Üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verilen 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına göndermede bulundu. Yıldırım'ın paylaşımının ardından sosyal medyada İçişleri Bakanlığı'nın da dahil olduğu bir 'ışık' polemiği yaşandı.
AKP'ye yakın Takvim gazetesi ise "Eşgali sünepe haşhaşilere benzeyen AYM Üyesi Engin'e sözümüzdür" diyerek "Seni o bayrak direğine asarlar" ifadeleriyle Yıldırım'a seslendi.
Söz konusu paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.
Takvim'in haberi:
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