Taliban, ABD askeri üniformaları ve ekipmanlarıyla poz verdi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un, Amerikan güçlerinin ülkeden tamamen çekildiğini açıklamasının hemen ardından, Taliban militanlarının Kabil Havalimanı'nda terkedilen ABD yapımı silahlarla, Amerikan askeri üniformaları içinde poz verdikleri görüldü.
Sosyal medyada yer alan son görüntülerde, Taliban militanlarının, ABD'den kalan "askeri ganimetler" ile poz verdiği görülüyor. ABD Başkanının Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "makul miktarda" ABD askeri ekipmanına Taliban tarafından el konduğunu doğruladı.
Taliban fighters storm into the Kabul International Airport, wielding American supplied weapons, equipment & uniforms – after the U.S. Military have completed their withdrawal. Fighters celebrated with gunfire & chants through the night. #Afghanistan https://t.co/kyktWDxTrU pic.twitter.com/DM75FapxkB— Marcus Yam ?? (@yamphoto) August 30, 2021
"DEVLETİMİZ ARTIK ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ"
Taliban siyasi ofisinden bir sözcü Sputnik'e yaptığı açıklamada, kalan son Amerikan kuvvetlerinin ülkeyi terk etmesinin ardından Afganistan'ın tamamiyle Taliban'ın kontrolü altına girdiğini söyledi. Sözcü, "Devletimiz artık özgür ve bağımsız" dedi.
Daha önce Twitter'da, Taliban savaşçılarının 20 yıllık Amerikan işgalinin sona erişini kutlamak için havaya ateş açtığını gösteren videolar sosyal medyada paylaşılmıştı.
Celebratory gunfire #Kabulairport #Afghanistan pic.twitter.com/behl9ZRPU0— lyse doucet (@bbclysedoucet) August 30, 2021
#Taliban fighters enter into what had minutes before been the #US controlled portion of #Kabul Airport after withdrawal and end of #airlift. Washington ends its 20-year war in #Afghanistan. pic.twitter.com/4c4OBc8bBb— Nabih (@nabihbulos) August 30, 2021
MİLYARLARCA DOLAR DEĞERİNDE
Mevcut durumda, ABD ordusu envanterine kayıtlı Black Hawk helikopterleri ve Humvee'ler de dahil olmak üzere milyarlarca dolar değerinde askeri teçhizatın yanı sıra Amerikalılarla çalışan eski Afgan müttefiklerinin izini sürmek için kullanılabilecek "askeri biyometrik cihazlar"ın da Taliban'ın eline geçtiğinden korkuluyor.
#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan. pic.twitter.com/flJx0cLf0p— Nabih (@nabihbulos) August 30, 2021
Söz konusu ekipmanlar ABD tarafından, Taliban ve El Kaide'ye karşı savaşan Afgan güçlerinin yeteneklerini artırmak için sağlanmış ancak ABD'nin yürüttüğü düzensiz tahliye operasyonu sonrası geride bırakılmıştı.
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