Taliban, ABD askeri üniformaları ve ekipmanlarıyla poz verdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un, Amerikan güçlerinin ülkeden tamamen çekildiğini açıklamasının hemen ardından, Taliban militanlarının Kabil Havalimanı'nda terkedilen ABD yapımı silahlarla, Amerikan askeri üniformaları içinde poz verdikleri görüldü.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 11:29
Taliban, ABD askeri üniformaları ve ekipmanlarıyla poz verdi
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Sosyal medyada yer alan son görüntülerde, Taliban militanlarının, ABD'den kalan "askeri ganimetler" ile poz verdiği görülüyor. ABD Başkanının Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "makul miktarda" ABD askeri ekipmanına Taliban tarafından el konduğunu doğruladı.

"DEVLETİMİZ ARTIK ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ"

Taliban siyasi ofisinden bir sözcü Sputnik'e yaptığı açıklamada, kalan son Amerikan kuvvetlerinin ülkeyi terk etmesinin ardından Afganistan'ın tamamiyle Taliban'ın kontrolü altına girdiğini söyledi. Sözcü, "Devletimiz artık özgür ve bağımsız" dedi.

Daha önce Twitter'da, Taliban savaşçılarının 20 yıllık Amerikan işgalinin sona erişini kutlamak için havaya ateş açtığını gösteren videolar sosyal medyada paylaşılmıştı. 

MİLYARLARCA DOLAR DEĞERİNDE

Mevcut durumda, ABD ordusu envanterine kayıtlı Black Hawk helikopterleri ve Humvee'ler de dahil olmak üzere milyarlarca dolar değerinde askeri teçhizatın yanı sıra Amerikalılarla çalışan eski Afgan müttefiklerinin izini sürmek için kullanılabilecek "askeri biyometrik cihazlar"ın da Taliban'ın eline geçtiğinden korkuluyor.

Söz konusu ekipmanlar ABD tarafından, Taliban ve El Kaide'ye karşı savaşan Afgan güçlerinin yeteneklerini artırmak için sağlanmış ancak ABD'nin yürüttüğü düzensiz tahliye operasyonu sonrası geride bırakılmıştı.


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