'Taliban, Afganistan'da direniş liderinin kardeşini öldürdü' iddiası

Penşir vilayetinde ülkenin eski cumhurbaşkanı yardımcısının kardeşinin Taliban militanları tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2021 Pazar, 09:27
'Taliban, Afganistan'da direniş liderinin kardeşini öldürdü' iddiası
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Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Taliban karşıtı direnişin lideri Emrullah Salih’in kardeşi Ruhullah Azizi’nin şöförüyle arabada giderken durdurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

Yeğeni Shuresh Salih, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Azizi'nin nereye gittiğinin bilinmediğini belirtti.

Öte yandan, Pençşir vilayetinde direniş güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Kaynak: Sputnik Türkçe


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