Taliban “geçici hükümeti” açıklamıştı: Çin Dışişleri’nden açıklama geldi
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Taliban’ın açıkladığı “geçici hükümetle” ilgili açıklamada bulundu.
Cihatçı Taliban geçtiğimiz gün “geçici hükümeti” açıklamıştı. Wang, Beijing'de günlük bilgilendirme toplantısında Çin'in Afganistan'da açıklanan “yeni hükümeti” tanıyıp tanımayacağı sorusunu yanıtladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in Afganistan'daki Taliban hükümeti ve lideriyle iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı.
Wang, Çin'in Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu söyledi.
Taliban’ın dün akşam açıkladığı yeni hükümetin başına, Taliban'ın kurucularından Molla Ömer'e yakın isimlerden Molla Hasan Akhund, İçişleri Bakanlığı’na ise ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı Haqqani grubunun kurucusunun oğlu Sirajuddin Haqqani getirildi.
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