Taliban hükümetinde “bilindik” isimler yer aldı: FBI tarafından aranan isim bakan oldu
Taliban, yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da geçici hükümeti açıkladı. Cihatçı Taliban hükümetinde yer alan isimlerin geçmişi dikkat çekti.
Cihatçı Taliban, ABD’nin Afganistan’da çekilmesinin ardından ülkedeki “geçici hükümeti” açıkladı. Taliban hükümeti için açıklanan isimler ise bilindik bir hikâyeyi tekrar gözler önüne seriyor.
Hükümetin başına Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hasan Akhund getirildi. Akhund, 1990'lardaki Taliban iktidarı sırasında Kandahar Valisi olarak biliniyor. Yardımcılığını ise örgütün kurucularından Molla Abdulgani Baradar ve Maulvi Adul Selam Hanefi üstleneceği belirtildi.
BBC Türkçe’nin haberine göre, Baradar ise 2020'de dönemin ABD Başkanı Trump ile telefonda konuşarak, bir ABD başkanıyla konuştuğu bilinen ilk Taliban üyesi olmuştu. 2020'de ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesi ise bir Taliban yöneticisinin bir ABD başkanıyla bilinen doğrudan ilk temasıydı.
FBI ARIYOR: İÇİŞLERİ BAKANI OLDU
FBI tarafından aranan Hakkani örgütünün lideri Siraceddin Hakkani de İçişleri Bakanı oldu.
Yıllardır Afganistan'da büyük saldırılar düzenleyen ve Taliban içinde bir yapılanma olan Hakkani örgütü, Taliban'ın aksine ABD tarafından "terör örgütleri" listesine alınmıştı.
Savunma Bakanlığı'na ise Molla Muhammed Yakup getirildi. Molla Yakup ise Taliban'ın kurucularından ve uzun yıllar liderliğini yapmış Molla Ömer'in oğlu olarak tanınıyor.
Yakup Taliban'ın siyasi kanadının liderliğini yapmış, ABD ile geçen yıl imzalanan çekilme anlaşmasının müzakerelerinde yer almıştı.
Taliban iktidarında kadın haklarının kısıtlanacağı ve kadınların eğitime erişiminin azalacağından edişe ediliyor.
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