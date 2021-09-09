Taliban, kadınların protestolarını takip eden iki gazeteciyi feci şekilde darp etti
Taliban, 2 Afgan gazeteci Nematullah Nakdi ve Taki Daryabi’yi feci şekilde darp etti.
Taliban kendi yönetimine karşı büyüyen muhalefeti söndürmek için harekete geçti. Cihatçı Taliban militanları, 2 Afgan gazeteciyi başkent Kabil’de kadınların gerçekleştirdiği protestoyu haberleştirdikleri gerekçesiyle saatlerce alıkoyarak darp etti.
AFP’de yer alan habere göre, 2 gazeteci başkentteki polis karakoluna götürüldü. Protestoyu organize etmekle suçlanan gazeteciler, militanlar tarafından elektrik kablosu, cop ve kırbaçlarla vahşice darp edildi.
Fotoğrafçı Nematullah Nakdi AFP'ye verdiği demeçte, "Taliban militanlarından biri ayağını başıma koydu, yüzümü betona çarptı. Kafama tekme attılar... Beni öldüreceklerini sandım" dedi.
Afganistan’daki Taliban hükümeti tarafından izin verilmediği sürece gösteriler yasa dışı ilan edildi.
Etilaat Roz (Information Daily) için çalışan Naqdi ve muhabir Taki Daryabi, çalışma ve eğitim hakkı talep eden kadınlar tarafından Kabil'de bir polis karakolu önündeki protestoyu izlemekle görevlendirilmişti.
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