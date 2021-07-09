Taliban'dan İran ile ilgili kritik iddia: "Kilit noktayı ele geçirdik"

09 Temmuz 2021 Cuma, 14:24

İsyancıların sözcüsü Zabihullah Mücahid AFP'ye verdiği demeçte, "İslam Kala kapısı şu anda tam kontrolümüz altında ve bugün yeniden faaliyete geçirmeye çalışacağız" dedi.

Afgan hükümetinden sınır kapısının düştüğüne dair bir doğrulama gelmedi.

Basın kaynaklarından derlenen bilgilere göre, İslam Kala, Afganistan'ın en büyük ve işlek sınır kapılarından biri olmasının yanı sıra Kabil ile Tahran arasındaki resmi ticaretin önemli bir kısmıda bu kapıdan yürütülmekte.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin geri çekilmeye başladığı Mayıs ayı başından bu yana, İslam Kala, isyancıların ele geçirdiği ikinci kilit sınır geçişi olma özelliğini koruyor.

Taliban geçen ay, yüzlerce Afgan askerinin kaçarak mevzilerini terk ettiği bir çatışmanın ardından, Afganistan'ın Tacikistan ile ana sınır kapısı olan Shir Khan Bandar'ı ele geçirmişti.



