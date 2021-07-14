Taliban'dan kaçan 347 Afgan Tacikistan'a sığındı
Son iki günde Taliban tehlikesinden kaçan 347 Afgan vatandaşının sınırı geçerek Tacikistan'a sığındığı bildirildi.
Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesine bağlı Sınır Koruma Birlikleri Basın Ofisinden yapılan açıklamada, son iki günde Afganistan'da Taliban'dan kaçan Bedahşan vilayetindeki Andemin köyü sakinlerinden aralarında 77 kadın ve 177 çocuğun da bulunduğu Kırgız kökenli 347 Afganistan vatandaşının Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Eyaleti'ne bağlı Murğab ilçesine geçtiği kaydedildi.
Grubun sınırı geçtiği sırada iki bebeğin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, bebeklerin ölümü nedeni hakkında bilgi verilmedi.
Açıklamada, Tacik sınır muhafızlarının, Afgan vatandaşlarının sınırı geçerek ülke topraklarına girmesine izin verdiği kaydedilirken, bu kişilerin ülkenin Murğab ilçesindeki köylere yerleştirildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kontrol sırasında Afgan vatandaşlarının yanında 3,5 kilo uyuşturucu maddenin tespit edildiği ve söz konusu uyuşturucuya el konulduğu vurgulandı.
Taliban'ın Afganistan'ın Tacikistan sınırı yakınındaki bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından iki ülke sınırında durum gerginleşti.
Taliban saldırılarından kaçan 1500'e yakın Afgan askeri Tacikistan'a sığınmıştı.
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