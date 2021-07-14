Rusya’dan Orta Asya'daki müttefiklerinin güvenliğiyle ilgili Taliban'a uyarı
Rusya, Orta Asya'daki müttefiklerinin güvenliği konusunda Taliban'ı uyardı.
Rusya, Orta Asya'daki müttefiklerinin güvenliğine Taliban'ın herhangi bir zarar vermesi halinde bunun önemli sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.
RIA haber ajansında yer alan habere göre, Rusya ayrıca çok geç olmadan Afganistan ile Taliban'ın koalisyon geçiş hükümeti kurmak için anlamlı görüşmelere başlamalarını talep etti.
Taliban'ın geçen hafta Perşembe günü Moskova'yı ziyaret eden siyasi delegesi, Afganistan topraklarının yüzde 85'inden fazlasını kontrol ettiğini açıklayarak, Afganistan'ın diğer ülkelere saldırı platformu olarak kullanılmasına izin vermeyecekleri konusunda Rusya'ya güvence vermişti.
Moskova'daki diplomatik ziyareti sırasında açıklama yapan Taliban'ın siyasi birimi, Taliban'ın Afgan-Tacik sınırına saldırmayacağını da açıklamıştı.
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