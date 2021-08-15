Taliban'dan 'kapsayıcı Afgan hükümeti' açıklaması

15 Ağustos 2021 Pazar, 16:28

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban Kabil'e kadar ilerledi. Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, yaptığı açıklamada, örgüt militanlarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e çok az direnişle ulaşmasıyla, birkaç gün içinde barışçıl bir iktidar geçişi beklediklerini söyledi.

Şahin, örgütün kadınların haklarının yanı sıra medya çalışanları ve diplomatların özgürlüklerini de koruyacağını sözlerine ekledi.

Sözcü, BBC'ye verdiği röportajda, "Özellikle Kabil kentindeki insanlara mallarının ve hayatlarının güvende olduğunu garanti ediyoruz" dedi.

Şahin, “Tüm Afganların katılacağı kapsayıcı bir Afgan hükümeti arayışındayız. Politikamız kadınların eğitime ve işe erişebilmesidir” diye ekledi.

Kaynak: AA/Sputnik Türkçe