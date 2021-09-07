Taliban’ın ardından Afganistan’da eğitim böyle başladı! Sınıfı perdeyle ayırdılar

07 Eylül 2021 Salı, 13:09

ABD’nin 20 yıl sonra ülkeden çekilmesiyle cihatçı Taliban’ın kontrolüne geçen Afganistan’da eğitim yeniden başladı. Ülkede başlayan akademik yıl ile ilgili paylaşılan fotoğraflarda ise, kadın ve erkek öğrencilerin sınıflarda perde ile ayrıldıkları görüldü.

NTV'nin haberine göre, Kabil’de yer alan İbni Sina Üniversitesi’nde paylaşılan görüntülerde, kadın ve erkek öğrencilerin birbirlerinden ayrı oturması dikkat çekti.

Cihatçı Taliban tarafından kadınların haklarının korunacağı ve üniversite seviyesine kadar eğitim alabilecekleri belirtilirken, örgütün en son iktidarda olduğu zamandaki görülen katı rejim kurallarına geri dönülmesinden endişe ediliyor.