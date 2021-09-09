Taliban’ın atadığı Afganistan Merkez Bankası Başkanı’nın fotoğrafı gündem oldu
Hacı Muhammed İdris, cihatçı Taliban tarafından Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmişti. İdris'e ait olduğu öne sürülen görüntü sosyal medyada gündem oldu.
ABD’nin 20 yıl sonra çekildiği Afganistan’da Taliban “geçici hükümeti” ilan etti. Cihatçı Taliban’ın açıkladığı isimler ise tartışma yarattı. İçişleri Bakanlığı’na ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı Haqqani grubunun kurucusunun oğlu Sirajuddin Haqqani getirilmişti.
Merkez Bankası başkanlığına atanan Hacı Muhammed İdris’e ait olduğu öne sürülen görüntü sosyal medyada gündem oldu. İdris'in dizüstü bilgisayar karşısında otururken masasındaki ağır otomatik silah ile poz verdiği görüldü.
Görüntüler, India Today haber kanalında da yer aldı. Kullanıcılardan bazıları, “Daha önce hiçbir deneyimi ve resmi eğitimi olmamasına rağmen, Afganistan Merkez Bankasını yönetmek için Hacı Muhammed İdris seçildi. Daha önce Taliban liderine mali açıdan yardım etmişti” hatırlatmasında bulundu.
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