Taliban'ın ele geçirdiği Kabil'de Afgan kadınlarından protesto

03 Eylül 2021 Cuma, 11:27

Cihatçı Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da yeni hükümetin kurulması bekleniyor. Taliban'dan yapılan açıklamada, hükümette kadın bakan yer almayacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz gün Herat vilayet binası önünde toplanan kadınlar, bugün başkent Kabil'de protesto gösterisi düzenledi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan grup, ''Kadın ve erkek hakları eşittir'' ve ''Kadınların olmadığı toplum ölü bir toplumdur'' ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Gösteride konuşan Samir Hayirhav, kurulacak yeni hükümette kadınların da yer almasını istediklerini söyledi. Hayirhav, 'sesimizi dünyaya duyurmak için toplandık' ifadesini kullandı.

HERAT KENTİNDE PROTESTO

Afganistan’ın Herat kentinde yaklaşık 50 kadın, geçtiğimiz gün protesto düzenlemişti. “Kadınları desteklemeyen hiçbir devlet kalıcı değildir”, “Taleplerimiz; eğitim hakkı ve tüm alanlarda çalışma hakkı” pankartları taşımıştı.