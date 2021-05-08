Tam kapanmada konserler evinizde

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Zorlu PSM’nin pandemi başından bu yana 200’den fazla çevrimiçi yayında, 36 milyon görüntülenmeye ulaşan ve 10 milyon saat sanatseverlerle buluşan “#PSMyleKal” etkinlikleri, tam kapanma döneminde de devam ediyor. PSM Online dijital platform konserleri 7-19 Mayıs tarihleri arasında herkes için ücretsiz olacak. PSM’nin YouTube programları ise yeni bölümleriyle sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.

Program şöyle: Sedef Sebüktekin / 11 Mayıs - 11 Haziran, Deniz Tekin / 12 Mayıs - 12 Haziran, Selen Beytekin Project / 7 - 31 Mayıs, Kerem Görsev Trio & Sedef Erçetin - Chamber Jazz / 7 - 31 Mayıs, Ozan Musluoğlu Quintet / 7 - 31 Mayıs, Yaşar / 7 - 17 Mayıs, Aysun & Ali Kocatepe “İlkyaz Şarkıları” / 8 Mayıs - 8 Haziran, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars / 10 Mayıs - 10 Haziran, Jay Jay Johanson / 10 Mayıs 21.00 - 17 Mayıs 23.59, Olafur Arnalds / 19 Mayıs 21.00 - 31 Mayıs 23.59.