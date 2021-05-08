Tam kapanmada konserler evinizde
“#PSMyleKal” etkinlikleri, tam kapanma döneminde de devam ediyor. Etkinlikler pandemi başından bu yana 200’den fazla çevrimiçi yayında, 36 milyon görüntülenmeye ulaştı.
Zorlu PSM’nin pandemi başından bu yana 200’den fazla çevrimiçi yayında, 36 milyon görüntülenmeye ulaşan ve 10 milyon saat sanatseverlerle buluşan “#PSMyleKal” etkinlikleri, tam kapanma döneminde de devam ediyor. PSM Online dijital platform konserleri 7-19 Mayıs tarihleri arasında herkes için ücretsiz olacak. PSM’nin YouTube programları ise yeni bölümleriyle sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.
Program şöyle: Sedef Sebüktekin / 11 Mayıs - 11 Haziran, Deniz Tekin / 12 Mayıs - 12 Haziran, Selen Beytekin Project / 7 - 31 Mayıs, Kerem Görsev Trio & Sedef Erçetin - Chamber Jazz / 7 - 31 Mayıs, Ozan Musluoğlu Quintet / 7 - 31 Mayıs, Yaşar / 7 - 17 Mayıs, Aysun & Ali Kocatepe “İlkyaz Şarkıları” / 8 Mayıs - 8 Haziran, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars / 10 Mayıs - 10 Haziran, Jay Jay Johanson / 10 Mayıs 21.00 - 17 Mayıs 23.59, Olafur Arnalds / 19 Mayıs 21.00 - 31 Mayıs 23.59.
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