Tamer Avcı boksta kıtalararası şampiyon
Türk boksör büyük başarıya imza attı.
Türk boksör Arda Tamer Avcı, Ukrayna’da düzenlenen organizasyonda 39 yaşındaki Gürcü sporcu Vladimer Janezashvili'yi 2'nci rauntta nakavt ederek hafif siklette UBO (Universal Boxing Organization) Kıtalararası şampiyonu oldu.
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