Tamer Avcı boksta kıtalararası şampiyon

Türk boksör büyük başarıya imza attı.

DHA
13 Şubat 2021 Cumartesi, 19:52
Tamer Avcı boksta kıtalararası şampiyon
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Türk boksör Arda Tamer Avcı, Ukrayna’da düzenlenen organizasyonda 39 yaşındaki Gürcü sporcu Vladimer Janezashvili'yi 2'nci rauntta nakavt ederek hafif siklette UBO (Universal Boxing Organization) Kıtalararası şampiyonu oldu.


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