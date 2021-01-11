Tanesi 1,25 TL'den satılan karnabahar için onlarca metrelik kuyruk oluştu

11 Ocak 2021 Pazartesi, 14:34

Görüntüleri HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Gergerlioğlu, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi'ndeki karnabahar kuyduğu ile iglili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





"Sıralar, sıralar..."Karnabahar sırası, vay anasına."

"1,25 TL 'den satılan karnabahar kuyruğu... Rahmetli Ecevit'e laf söyleyenler utanır mı? Hiç sanmıyorum. Bin bir surat olanlarda utanma duygusu olmaz..."