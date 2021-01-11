Tanesi 1,25 TL'den satılan karnabahar için onlarca metrelik kuyruk oluştu

Kayseri'de zincir marketlerde fiyatı 5 TL'ye kadar çıkan karnabaharın 1,25 TL'den satılması üzerine onlarca metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar, kamyon arkasında satılan karnabahardan satın almak için dakikalarca bekledi. Kuyrukta bekleyenler için sık sık sosyal mesafeye uyulması çağrısında bulunuldu.

ANKA
11 Ocak 2021 Pazartesi, 14:34
Tanesi 1,25 TL'den satılan karnabahar için onlarca metrelik kuyruk oluştu
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Görüntüleri HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Gergerlioğlu, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi'ndeki karnabahar kuyduğu ile iglili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


"Sıralar, sıralar..."Karnabahar sırası, vay anasına."

"1,25 TL 'den satılan karnabahar kuyruğu... Rahmetli Ecevit'e laf söyleyenler utanır mı? Hiç sanmıyorum. Bin bir surat olanlarda utanma duygusu olmaz..."


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