Zarar ettiren müdüre ödül!

10 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Türkiye Varlık Fonu’na 2017’de devredildikten sonra zarar açıklayan ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in ağabeyi Yusuf Ziya Alim atandı. Alim, 3 yıldır vekâleten görevi yürütüyordu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, uzun süredir vekâletle yönetilen ÇAYKUR’a asaleten bir atama yapılmasını beklediklerini belirterek “Yapılacak atamanın da liyakate dayalı, ÇAYKUR geleneğinden gelen ve bölgeyi tanıyan kişilerden olması gerektiğini savunduk. Ataması yapılan Yusuf Ziya Alim, 3 yıldır vekâleten ÇAYKUR’u yöneten ve kurumun içinden gelen biridir. Atanması doğaldır ve bu atamanın ÇAYKUR’da çok önemli bir değişiklik yaratacağına inanmıyoruz. AKP, Türkiye’yi nasıl yönetiyorsa ÇAYKUR’u da o şekilde yönetmektedir” dedi.

Alim’in AKP İl Başkanının ağabeyi olmasına ilişkin Deniz, “Bu etik bir konu olmanın yanı sıra AKP il başkanının ve il örgütünün sorunudur. Atamanın üzerine gölge düşüp düşmemesine kendileri karar verecektir. Türkiye’de ataması yapılan kişilerin siyasetle kurdukları ilişkiler hepimizin bildiği konulardır. ÇAYKUR da siyasetin gölgesindedir” diye konuştu.

YÜCE İSTİFA ETSİN

ÇAYKUR’da yönetimsel sorunlarla birlikte işçi ve üretici sorunlarının da artarak devam ettiğini kaydeden Deniz, şöyle konuştu: “Kurumun bankalara olan borcu, katlanan zararı ve stok sorunu da yerini koruyor. Artık ÇAYKUR’a genel müdür atandığına göre AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ÇAYKUR yönetim kurulu üyeliğinden bir an önce istifa etmesi ve Sakarya’nın sorunları ile ilgilenmesi gerekmektedir. Onun yerine ÇAYKUR’da çalışan ve işçilerin temsilcisi olan birinin bu görevi üstlenmesi gerekmektedir.”