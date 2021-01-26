Tanıl Bora, 'Hayatımız Kitap'ta Sibel Oral'ın konuğu olacak
Çevirmen, yazar ve yayıncı Tanıl Bora, kitaba ve yayıncılığa odaklanan online program “Hayatımız Kitap”ın 28 Ocak Perşembe akşamı 21.00-21.45 saatleri arasında canlı yayımlanacak yeni bölümünde Sibel Oral’ın konuğu olacak.
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin hayata geçirdiği programın yeni bölümünde Sibel Oral ve konuğu Tanıl Bora; Bora’nın yeni kitabı Hasan Âli Yücel’in yanı sıra yayıncılığını, yazarlığını ve Türkiye’de okuma kültürünü konuşacaklar.
Yayıncı ve yazar Metin Celal ile gazeteci ve yazar Sibel Oral, “Hayatımız Kitap” programını dönüşümlü olarak yönetiyorlar. Program, yayıncılık sektörünün paydaşlarını bir platform üzerinde bir araya getirerek sektörde çalışanları, sektörle ilgili kişileri, öğrencileri ve Türkiye Yayıncılar Birliği üyelerini bilgilendirmeyi; ufuk açıcı sohbetlerle geleceğe dair öngörüleri, sorunları, yeni fikirleri masaya yatırmayı; topluma yayıncılığı anlatmayı; okumanın önemi ve gerekliliği konusunda bilinç kazandırmayı ve yayıncılık sektörüne itibar kazandırmayı hedefliyor.
Uzun yıllardır yayıncılık dünyasına değerli katkılar sunmuş yayıncı ve yazar Metin Celal, online “Hayatımız Kitap” programında iki haftada bir perşembe günleri yayıncılar, genel yayın yönetmenleri ve editörlerle sohbet ediyor. Metin Celal ve konukları programda, yayıncılık sektöründeki gelişmeler, sorunlar, çözüm yolları, yayın politikaları ve okuma kültürü konularına yoğunlaşıyor.
Gazeteci ve yazar Sibel Oral ise iki haftada bir perşembe günleri yazarlarla sohbet ederek “Hayatımız Kitap”ta seyircilere, yazma deneyimleri, yeni kitapları ve Türkiye’de okur eğilimleri ve okuma kültürü konularında yoğunlaşan bir program içeriği sunuyor.
Her perşembe 21.00-21.45 saatleri arasında canlı yayınlanan “Hayatımız Kitap” programı, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin YouTube kanalından izlenebiliyor. “Hayatımız Kitap”ın önceki bölümlerine ise yine YouTube’dan ulaşılabiliyor.
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