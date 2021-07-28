Taraf sayısına, konusuna göre değişiyor: Arabuluculuk ücret tarifesi ne kadar?

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:00

Tarafların anlaşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden çözümlenmesi için 2012 yılında başlayan arabuluculukla bugüne kadar 1 milyon 433 bin 259 dosya sonuçlandı. Ancak arabulucuların ücretlerinin çok yüksek olduğu yönündeki şikayetler devam ediyor.

Sayıları 13 bini bulan arabulucuların alacağı ücret, Adalet Bakanlığı tarafından her senenin başında belirleniyor. Ücret tarifesi ise Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla ortaya çıkıyor.

ARABULUCULUK ÜCRETLERİ

Konusuna göre ve taraf sayısına göre arabuluculuk tarifeleri de değişiyor. İşte arabuluculuk tarifeleri şöyle:

-Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret, aile hukuku uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 170 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 360 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 380 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 400 lira.

-Ticari uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 330 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 680 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 700 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 720 lira.

-İşçi-işveren uyuşmazlıklarında 2 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf başına 170 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 360 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati 380 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 400 lira.

-Tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 170 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 360 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 380 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 400 lira.

-Diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf başına 205 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 430 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 450 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 470 lira.

ONLİNE ARABULUCULUK NASIL ÇALIŞIYOR?

Çevrim içi arabuluculuk sistemi hakkında bilgi veren Avukat Şengül Karslı, pandemi şartlarında hastalıktan korunmak için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Karslı, "Şehir ya da ülke farklılığı nedeniyle bir araya gelemeyenleri karşılıklı görüştürmek mümkün. Çevrim içi yapılan görüşmelerde sesli ya da görüntü ile taraflar kendilerini tanıtıyor. Kimlik tespiti sonrası görüşme yapılıyor ve tarafların ıslak imzaları kargo ile ulaştırabiliyor ya da elektronik imza alınabiliyor" dedi.