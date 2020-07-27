Taraftar tepkisine 4 gün dayanabildi

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 17:10

Dinamo Kiev, 4 gün önce teknik direktörlük görevine Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'yu getirmişti. 74 yaşındaki teknik adamın göreve getirilmesine tepki gösteren taraftarlar, kulüp yönetimini protesto etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından deneyimli teknik adam görevden ayrılma kararı aldı.

DÜŞMANCA TAVIRLAR ALTINDA İŞİMİ YAPAMAM

Dinamo Kiev taraftarlarının göreve gelmesi nedeniyle tepki gösterdiği Mircea Lucescu, yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu. Lucescu, "Taraftarların düşmanca tavırları altında işimi yapamam. Ben korkak biri değilim, her zaman meydan okumaları kabul ettim. Galatasaray'dan Beşiktaş'a, Dinamo Kiev'den Rapid Bükreş'e giderek bunu göstermişimdir. Fakat gittiğim kulüplerde taraftarlar beni çok iyi karşıladı ve ben de kupalarla onlaa karşılık verdim. Kendi kulübümün taraftarlarının bana karşı hareket etmesini kabul edemem" dedi.



Rumen çalıştırıcının Dinamo Kiev taraftarlarından tehditler aldığı da iddia edilmişti.