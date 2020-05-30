30 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:03

ABD’li sinemacı Quentin Tarantino kendisiyle yapılan bir söyleşi sırasında 2010’lu yıllarda çekilmiş en iyi filmlerin hangileri olduğunu da sıraladı.

Premiere dergisine konuşan Tarantino’ya göre 2010’ların en iyi filmi yönetmenliğini David Fincher’ın üstlendiği “The Social Network”. Sosyal ağ Facebook’un nasıl kurulduğunu anlatan ve odağına 21. yüzyılın en tartışmalı kişilerinden Mark Zuckerberg’i koyan film için Tarantino “Tartışmasız en iyi film, hiç rekabete yer bırakmıyor” dedi.

2010 tarihli filmde Mark Zuckerberg'i Jesse Eisenberg canlandırmıştı.

Filmin senaryosunu yazan Aaron Sorkin’i özellikle öven ve onun için “Yaşayan en iyi diyalog yazarı” diyen Tarantino, Sorkin’in senaryosunu yazdığı “The Newsroom” adlı dizinin her bölümünü çıktığı hafta üçer kez izlediğini de söyledi.

Tarantino ayrıca 2010’larda çekilmiş en iyi ikinci filmin de Christopher Nolan imzalı “Dunkirik” olduğunu belirtti.



Ünlü yönetmene göre 2019’un en iyi filmiyse “Crawl” adlı gerilim filmi oldu.

