Tarih verdi: Taliban’dan Afgan hükümetine 'barış teklifi' iddiası
Reuters’ın haberine göre, terör örgütü Taliban'ın gelecek ay Afgan hükümetine yazılı bir barış teklifi sunmayı planladığı öne sürüldü.
Taliban'ın kuzeye hızla ilerlemesinden dolayı yüzlerce Afgan güvenlik birimi ülkeyi terk etmişti. ABD, ülkedeki tüm yabancı askeri birliklerin 11 Eylül'de ülkeden çıkartılması planı kapsamında Afganistan'daki ana üssünü resmi olarak boşaltmıştı. ABD'nin ana üssünü boşaltmasından sonra pazar günü geri çekilen Afgan asker sayısı şu ana kadarki teyit edilen en yüksek sayı oldu.
Reuters’ın haberinde, “ABD'nin Bagram Hava Üssü'nü Afgan ordusuna bırakması Taliban'ın yeni bölgeler üzerinde hakimiyet elde etme hızını arttırırken, Taliban liderleri uzun süre kesintiye uğratılmış olan görüşmeleri geçen hafta Afgan hükümet temsilcileriyle Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlatmıştı” denildi.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid Reuters’a demecinde, "Önümüzdeki günlerde barış görüşmeleri ve süreci hızlandırılacak. Bunun önemli bir aşamaya varması bekleniyor. Doğal olarak barış planıyla ilgili olacak. Her iki taraf da yazılı barış planlarını paylaştıktan sonra bu aşamaya varılması muhtemelen bir ay sürecektir. Her ne kadar (Taliban olarak) savaş meydanında üstünlüğe sahip olsak da, görüşmeler ve diyalog konusunda çok ciddiyiz" dedi.
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