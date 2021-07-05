ABD ve NATO güçleri Afganistan'dan çekilirken Taliban'ın ilerleyişi sürüyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Taliban güçlerinin sadece iki gün önce Kandahar’a bağlı 16 şehirden biri olan güneydeki Pençvaiye’de kontrolü eline geçirmesinin ardından bu kez de Kandahar merkezine saldırdığı bildirildi. Taliban milisleriyle Afgan güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar sonrası şehir merkezindeki kamu binaları ve karakolların Taliban’ın kontrolüne geçtiği kaydedildi.

ABD ve NATO güçlerinin, yirmi yıldır Taliban ve El Kaide’ye karşı operasyonlar yürüttükleri Kâbil yakınlarındaki ana Bagram Hava Üssü’nü boşaltmasından sadece iki gün sonra Taliban Pençvaiye’nin kontrolünü ele geçirmişti. Taliban ve Afgan resmi güçlerinin yıllarca çatıştıkları Pençvaiye bölgesi eyalet başkentine yakınlığı nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Ayrıca Taliban lideri Hibatullah Ahundzad’nin de memleketi olması nedeniyle sembolik bir önemi de var.

Kandahar eyaleti, Afganistan’ı 2001’de ABD liderliğindeki bir işgal tarafından devrilene kadar İslami şeriatın sert bir versiyonuyla yönetmeye devam eden Taliban’ın doğum yeri olarak biliniyor.