Tarih verdi: Yeni koronavirüs yasakları geliyor
Son zamanlarda artan vaka ve ölüm sayılarının tedirgin edici seviyelere ulaşmasının ardından yeni koronavirüs (Covid-19) yasakları tekrar gündeme geldi.
Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı. 290 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 48 milyon 563 bin 507 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 37 milyon 368 bin 108'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 8 milyon 661 bin 464'e ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 94 milyon 873 bin 884 oldu.
ÖLÜMLERİ AŞISIZLAR OLUŞTURUYOR
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yoğun bakımların ve koronavirüsten ölümlerin yüzde 100’e yakınını aşısızlar oluşturuyor. Üçüncü dozunu olmayan 65 yaş üstü kişilerin de hastane başvurularının arttığı tespiti yapılıyor. Yapılan değerlendirmelerde, aşılamanın yüksek olduğu yerlerde vaka sayılarında bir düşüş trendinin olduğu belirtilirken, uzmanlar “Aşısız grupların hastaneye yatışları hızla artıyor. Bir başka sıkıntı ise bir doz aşısını olup, ikinci dozunu yaptırmayanlar.
'EYLÜL SONUNDA YASAKLAR GELİYOR'
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, aşılamaya teşvik için aşısızlara yönelik bazı alanlar için getirilen ‘negatif sonuçlu PCR testi’ uygulamasının kapsamının eylül sonu itibarıyla genişletilebileceği bildirildi.
TOPLU ETKİNLİKLERDE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU
Uçak, tren ve şehirler arası otobüs yolculuğunun yanı sıra toplu etkinliklere katılmak için zorunlu olan PCR testi zorunluluğuna, AVM’ler, üniversite kantinleri, yemekhaneler, kütüphanelerin de dâhil olacağı aktarıldı. Bazı kamu hizmetlerinden yararlanmak isteyenlere de ya aşı, ya da negatif test sonucu belgesi şartı getirilebileceği ifade ediliyor. Bu tedbirlere rağmen aşılama oranları istenen seviyeye ulaşmaz ve aşıya karşı direnç sürerse, bu defa PCR testinin ücretli hâle getirilebileceği belirtiliyor.
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