Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 'Meryem Ana' ve 'Artemis' heykelleri bulundu
Ardahan’ın Çıldır ilçesinde, düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, "Meryem Ana" ve "Artemis" heykelleri bulundu.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nce Çıldır’a bağlı Aşağıcambaz köyündeki 3 kişinin evlerinde tarihi eser ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.
Adli makamlardan arama kararı alan ekipler, 3 şüphelinin evlerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde aramalarda; bir Meryem Ana heykeli, bir Artemis heykeli, tarihi eser niteliği taşıyan çanak ve çömlek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız namlu ve kabza kısımları kesilmiş av tabancası, bir ruhsatsız 9 mm tabanca ve şarjörü ile 29 tabanca ve av tüfeği mermisi ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.
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