Tarihi eserleri moloz yaptılar

18 Aralık 2020 Cuma, 09:07

Bölgenin antik yerleşim alanı olduğunu ifade eden Altınoluk, “Baraj yapımı sonrası ortaya çıkan tarihi kalıntılar çok değerli. Burada Osmanlı kitabeleri mevcut. Ama hiçbir değeri yokmuş gibi görünüyor. Kepçelerle moloz gibi alınarak atılıyor. Köylerdeki belge niteliği taşıyan eserler ve belgeler toplanarak kayıt altına alınmalı” dedi.

Mimar Prof. Dr. Ülkü Altınoluk, “Ödemiş’in kuzeyinde kalan Rahmanlar Çayı bölgesinde bulunan Dereuzunyer ve Derebebekler gibi köylerdeki yapılarda kullanılan antikiteye ait devşirme malzemeler ve antik dönem eserleri mevcut. 2013 yılında yapımına başlanan barajın suları altında kalacak olan bu köyler, yakındaki Üzümlü köyüden ayrı düşünülmemelidir. Yolların kavşak noktasındaki Üzümlü köyü Rahmanlar Çayı üzerindeki Yalnızdeğirmen Köprüsü vasıtası ile bölgenin önemli kenti Hypaipa’ya (Datbey) bağlanmaktadır. Dolayısıyla bu bölgede gerçekleştirilen yapılaşma çalışmalarında ortaya çıkan tarihi kalıntıların orda farklı kullanılmasının önüne geçilmeli. Tarihi yapılar ve eserler moloz gibi kepçelerle kırılıyor. Bu çalışma, tarihi yok etmektir. İncelenme yapılmalı kalıntılar müze müdürlüğüne teslim edilmelidir. Örneğin, 1750 yıllık bir yapı içerisinden çıkarılan kitabeyi molozlar arasından çıkararak, müze görevlilerine haber verdim. Bu şekilde onlarca eser var” diye konuştu.

Altınoluk, amacının baraj yapımına karşı olmadığını, tamamen tarihi yapı ve eserleri korumak olduğunu ifade etti.