Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na pozitif ayrımcılık

02 Nisan 2021 Cuma, 16:37

Kemeraltı’nda bulunan EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde gerçekleştirilen Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Olağan Genel Kurulu’nda Semih Girgin yeniden Dernek Başkanı seçilirken; Genel Kurul’a, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran ile CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da katıldı. Genel Kurul’da konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Özellikle yerel yönetimlerle, yerel yönetimlerin birimleriyle tam bir iletişim halinde, Kemeraltı’nın geleceği ile ilgi çalışmaları en iyi şekilde, en iyi iletişimle sağlayan bir başkanımız ve yönetim kurulu var” diyerek Dernek Başkanı Semih Girgin ve yönetim kuruluna özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Batur, Genel Kurul’da güven tazeleyen ve yeniden Dernek Başkanı seçilen Semih Girgin ve Yönetim Kurulu’nu tebrik etti.

KEMERALTI İZMİR İÇİN EN ÖNEMLİ NOKTA

Kemeraltı’nın kent için en önemli markalardan bir tanesi olduğuna dikkat çeken Başkan Batur, tarihi çarşının pandemiden dolayı sıkıntılı günler yaşadığını ancak bu günlerin geçeceğini ve Altın Üçgen’in en önemli ayağı olan Kemeraltı’nın marka haline gelerek kent turizmine büyük katkılar yapacağını anlattı. Batur, “Kemeraltı, geçmişten bu yana ticari aktivitenin en yoğun şekilde yapıldığı bir çarşı. Kemeraltı, Basmane ve Agora ile birlikte İzmir’in altın üçgeninden bir tanesi. Eğer Kemeraltı’nı harekete geçirip, tarihi misyonunu, o alışveriş misyonunu eski canlılığına yeniden kavuşturursak, kentin özellikle turizm ile ilgili kalkınmasında, turistin kent merkezinde kalmasında çok önemli bir başarı elde etmiş oluruz. Burada en önemli unsurlardan bir tanesi Kemeraltı. Tabi Kemeraltı’nın kendine özgü altyapı, üstyapı ve organizasyonla ilgili sorunları var. Bununla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in bakış açısı da bizim gibi. Aynı anlayışla Kemeraltı’nın kalkınması noktasında aynı paralellikte, aynı bakış açısıyla bakıyoruz ondan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Burada üç sene boyunca altyapı ile ilgili, yağmur suyunun bertarafı ile ilgili Kemeraltı’nda çalışma yürütülecek. Bu peyder pey devam edecek çalışma olacak, biraz sıkıntı olacak. Ama netice alınacak” dedi.

UNESCO LİSTESİNDE

Kemeraltı’nın UNESCO Tarihi Mirası Geçici Listesi’ne alınması kararını çok önemsediğini ifade eden Batur, böylelikle Kemeraltı’nın yurtdışından kaynak bulmasının da önünün açılacağını belirtti. Batur, “Kemeraltı’nda çok önemli bir olay var biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylar içinde TARKEM’in öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Konak Belediyesi ve Derneğimizin de katkıları ile yürütülen bir çalışma. UNESCO Tarihi Miras Geçici Listesine alınması sonrasında çalışmaların yürütülmesi ile ilgili hareket başladı. Bununla ilgili birimler de kuruldu. Bu neyi kazandıracak, eğer bunu başarabilirsek, Kemeraltı’nın bundan sonraki süreçte yurtdışına açılması demek. Kemeraltı’nın restorasyonlarının, sokak iyileştirilmelerinin daha hızlı yapılması demek. Kemeraltı’nın belli bir disipline girmesi demek. Onun için bu çok önemli bir karar. Bu karar için az önce bahsettiğim kurumlar samimi olarak mücadele etmeye başladılar, bu önemli” diye konuştu.

Kemeraltı’nda hanutçuluk ve bunun gibi benzeri sorunların Kemeraltı’nda alışveriş yapmak isteyen insanları rahatsız ettiğine işaret eden Batur, Kemeraltı’na Kemeraltı esnafının sahip çıkması gerektiğini savundu. Ceza uygulamak yönünde bir belediyecilik anlayışları olmadığının altını çizen Batur, “Kemeraltı’na, Kemeraltı’nın sahip çıkması lazım. Orada zabitai kuvvet ve ceza uygulamak, belediyecilik anlayışımızda yok. Biz Kemeraltı’nda disiplini, Kemeraltı esnafının sağlamasından yanayız, biz böyle bakıyoruz. Ama hanutçuluk diyorsunuz, hanutçuluğu önleyemiyoruz. Neden önleyemiyoruz, biz gidiyoruz, on dakika sonra yine aynı şey oluyor. Bununla ilgili derneğe de çok iş düşüyor. Kemeraltı sizin, Kemeraltı’ndaki uygulamalardaki sıkıntılar, Kemeraltı’na gelen, Kemeraltı’ndan alışveriş yapmak isteyen insanların rahatsız olması, Kemerlatı’na olan bakışı da değiştirir. Kemeraltı bir marka, İzmir’in en güzel markası, en büyük Açıkhava AVM’si İzmir’in. Biz bu değeri, korumalıyız, kollamalıyız ve daha ileri gitmesi için de elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi.

BATUR. ARAMIZDA BÜROKRASİ YOK

Pandemi öncesi her hafta Kemeraltı’na gittiğini belirten Başkan Batur, “Birlikte Konak” anlayışını Kemeraltı’nda da sürdürdüklerini söyledi. Her konuda Kemeraltı esnafının yanında olduklarını belirten Batur, bürokrasiyi aradan çıkardıklarını anlattı. Batur, “Bana düşen, belediyemize düşen her konuda biz sizin yanınızda olmak. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Kemeraltı’nı ayağa kaldırmak demek bu kentin turizmini, bu kentin tarihi misyonunu, bu kentin geleceğini ayağa kaldırmak demek. Biz o misyonla bakıyoruz ve dernek başkanımız, yönetim kurulumuz, muhtarımız ile her zaman iletişim halindeyiz, bir telefon kadar yakınız, öyle uzun uzadıya bürokrasi yok aramızda. Telefon açıyor başkanımız, şurada şu sıkıntı var, hemen müdahale ediyoruz. Burada bizim üzerimize düşen ne varsa Kemeraltı’nın kalkınması için, bundan sonra yapılacak çalışmalar için, esnafımızın ayakta kalması için, esnafımızın yol alması için elimizden gelen her katkıyı sunmaya hazır bir başkanınız ve kardeşiniz var diye bakın lütfen” diye konuştu.

Olağan Genel Kurul’da güven tazeleyen Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, on yedi ayda yaptığı çalışmaları anlattı. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un Kemeraltı’na pozitif ayrımcılık uyguladığını belirterek bunun Kemeraltı esnafı için büyük bir şans olduğunu belirtti. Önümüzdeki üç yıla ilişkin yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veren Girgin, Kemeraltı’na yönelik yaptıkları yeni planlamanın ayrıntılarını verdi. Girgin, “Kemeraltı’nı otuz beş bölgeye böldük. Her bölgeye bir temsilci esnaf atayacağız, temsilci esnafımız da sınırları içindeki dört esnaf belirleyip kendi grubunu kuracak. Dernek üyesi olma şartıyla. Tüm Kemeraltı’na her durumda ulaşma şansımız olacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi ile zanaatkârlarımız, genç tasarımcılar ve iletişim bölümü öğrencileri ile bir projemiz var onu gerçekleştireceğiz. Kemeraltı’ndaki duvarlarda mural ve grafiti çalışmalarına devam edeceğiz. Tarkem yönetim kurulu üyeliğimiz var, orada Kemeraltı için alınan her karardan haberdarız ve destekliyoruz iyi yatırımcıya kesinlikle ihtiyacımız var” diye konuştu.