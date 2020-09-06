Tarihi sikkeleri satmaya çalışan 6 kişi yakalandı

06 Eylül 2020 Pazar, 11:43

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını öğrendi.

Dün gece operasyon düzenleyen ekipler, M.S., G.T., S.D., N.İ., M.H. ve N.H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; Roma ve Selçuklu dönemlerine ait toplam 264 sikke ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından 6 kişi, adliyeye sevk edildi.





