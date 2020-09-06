Tarihi sikkeleri satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Roma ve Selçuklu dönemlerine ait sikkeleri satmaya çalışan 6 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişinin üzerinde 264 sikke ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını öğrendi.
Dün gece operasyon düzenleyen ekipler, M.S., G.T., S.D., N.İ., M.H. ve N.H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; Roma ve Selçuklu dönemlerine ait toplam 264 sikke ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgularının ardından 6 kişi, adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Normalleşme anlaşması şaşkınlığı kamerada
- Minibüs şoförünün polisten kaçma anı kamerada
- İlk defa karşılaştılar! Tam 3 bin yıllık
- Sapık şeyhten cennet vaadi! Dikkat çeken FETÖ detayı
- Irkçı saldırıya uğrayan işçilerden kan donduran ifadeler
- Emniyet müdüründen maskesiz yurttaşa: Bin TL fazla çek”
- Gazeteci Müyesser Yıldız için 15 dakikalık susma eylemi
- İmamoğlu çiftinden dikkat çeken paylaşım
- Show TV'de 'Cumhuriyet' sözcüğüne sansür!
- Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu