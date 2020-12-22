Tarihin kara lekelerinden Maraş Katliamı’nda yiten canlar anıldı

22 Aralık 2020 Salı, 06:00

Kahramanmaraş’ta çoğu Alevi yurttaşlardan oluşan 111 kişinin öldürüldüğü 19-24 Aralık 1978 katliamının 42’incı yıldönümünü dolayısı kentte anma etkinlikleri düzenlendi. İlk anka etkinliği sabah saatlerinde katliamda yaşamını yitiren muhtar Mehmet Mengücek’in Pazarcık Yolboyu köyünde bulunan mezarı başında gerçekleştirildi.

Törene Alevi dernek temsilcilerinin yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, HDP milletvekili Tülay Hatimoğulları katıldı. CHP’li Sarıbal, “Maraş’ın hesabı sorulsaydı ondan sonraki katliamlar olmayacaktı” derken, HDP’li Hatimoğulları ise, “Aklımızda kalan en önemli şey, 100’ü aşkın Alevinin yaşamını yitirdiği bu katliamda sadece 4 kişinin mezarının olması” diyerek mezara karanfil bıraktı.

ORTAK YAŞAM VURGUSU

Mezar anmasının ardından 100’ü aşkın insanın hayatını kaybettiği Yörükselim Mahallesi’nde bulunan Erenler Cemevi’nde bir anma daha gerçekleştirildi. Katliamda yaşamını yitiren 111 kişinin anısına cemevi önüne karanfiller bırakıldı.

Açıklama yapan Erenler Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Müslüm İbili, Maraş katliamının faillerinin ne hukuk ne de vicdanlarda yeterince yargılandığı için Çorum ve ardından Sivas be Gazi olayların yaşandığını belirterek “Laik demokratik özgür bir ülkede eşit haklarla eşit koşullarda barış içerisinde birlikte bir ortak yaşam inadından vazgeçmeyen bizler bu coğrafyada katliamlarla yüzleşilmesinin şart olduğunu biliyoruz” dedi.

SAMSUN’DA ANMA

Samsun’da da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Cemevi önünde anma etkinliği düzenlendi. PSAKD Samsun Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş, “Bu katliam, kontrgerilla ve faşist çetelerce hesaplanmış, katliamdı. Devlet hiçbir müdahalede bulunmadı, katliama seyirci kaldı” dedi.

Tunceli’de Emek ve Demokrasi Platformu Maraş Katliamı’nın 42. yılında Sanat Sokağı’nda basın açıklaması yaptı.