Tarık Çamdal Galatasaray taraftarını kızdırdı

11 Mayıs 2021 Salı, 10:26

Adana Demirspor, kıyasıya rekabetle geçen PTT 1.Lig’in son maçında Menemenspor 4-1 yenerek Süper Lige yüklesen ilk takım oldu. 1994-1995 yıllarında Süper Ligde mücadele eden mavi şimsekler, 26 yıl aradan sonra tekrar Süper Lige çıkmayı başardı.

Şampiyonluk sevinci yaşayan eski Galatasaraylı Tarık Çamdal’ın sözleri büyük yankı uyandırdı.

Adana Demirspor’la yaşadığı şampiyonluğun farklı olduğunu vurgulayan Tarık Çamdal,

“Bu zafere ulaştığımız için çok mutluyum. Yılların verdiği bir hasret var. Biz hikâye yazdık, bunun bir parçası olduk. Ben şampiyonluklar yaşadım geçmişte ama bu şampiyonluk benim için en güzeli. Çünkü ben buraya kendimi ait hissediyorum. Geçen sene başaramamıştık ama hiçbir zaman şüphe duymadık. Bir gün elbet bu şampiyonluğu elde edeceğimizi biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’la şampiyonluk yaşayan Tarık Çamdal, Galatasaray taraftarından büyük tepki geldi. İşte o tepkiler:

“Güne Tarık Çamdal'ın kulubede oturarak yine şampiyonluk yaşadığını öğrendim. Allahım herkese böyle şans nasip et”

“Parçalıyı giyen herkes candır (Tarık Çamdal hariç)”

“Futbolcu kendi kaderini verdiği kararla belirler.! O sezon Tarık Çamdal için de çok uğraşmıştı Galatasaray. Sonuç ortada...!!”

“1 dakika süre almadığın yuhalandığın şampiyonlukların sende özel olmasını kimse beklemiyordu”