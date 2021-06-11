Tarım arazilerine JES işgali

11 Haziran 2021 Cuma, 07:49

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un başkanlığında Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Parti Meclisi üyesi Gizem Özcan’dan oluşan komisyon JES’lerin, Türkiye’de usulsüz ve denetimsiz çalıştırıldığını tespit ederek doğada yarattığı tahribata dikkat çekti.

Açıklanan raporda şu detaylara yer verildi:

“JES’lerin işletildiği bölgelerde yaşayan vatandaşların tarım ürünlerinin kalitesinin düştüğü, atıkların derelere bırakıldığı, çevrede pis kokuların oluştuğu, önceki yıllarda 200 kilogram zeytin veren ağaçların 20 kilogram zeytin verdiği, zeytin, incir, üzüm gibi tarımsal ürünlerin düştüğü, su kaynaklarında kirlenme olduğu, hava kirliliği nedeniyle özellikle solunum yollarıyla ilgili sağlık sorunları yaşandığı ve kimyasalların sebep olduğu hastalıklar nedeniyle kanser vakalarının arttığı gözlendi.”

JES’lerin kurulu bulunduğu alanların yüzde 61.65’i tarım arazisi olduğu belirtilirken, tarımsal üretimin olumsuz etkilendiği vurgulandı. Özellikle deprem bölgelerinde kurulu olan JES’lerin, deprem anında patlama riskinin olduğu tespit edilirken “JES borularının yerleşim alanlarına, okul gibi kamusal binalara yakın mesafede olması hatta bazı yerlerde yerleşim alanlarının direk içinde bulunması nedeniyle, bu borularda deprem anında meydana gelecek herhangi bir patlama sonrasında sıcak suyun ayrı bir tehlike yaratabileceği düşünülmektedir” ifadelerine yer verildi.