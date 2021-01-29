Tarım cennetinde jeotermal isyanı: 837 çiftçi iptal edilmesini istiyor

29 Ocak 2021 Cuma, 14:34

İzmir'in Tire ilçesinde, ABN Madencilik tarafından Tire'nin kırsal Sarılar Mahallesi'ne 800 metre mesafedeki 143 dönümlük alana kurulmak istenen jeotermal tesisle ilgili Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu bir dosya hazırladı. Bölgede yoğun bir şekilde, incir, ceviz, kestane gibi yüksek kaliteli ürünler yetiştirildiğini aktaran Başkan İbişoğlu, dosyayı Tire Kaymakamlığı'na sundu. Bölgede üretim yapan 837 çiftçi adına projenin iptal edilmesini isteyen İbişoğlu, Sarılar Mahallesi Muhtarı Hakkı Yılmaz ile de buluşup 4 jeotermal kuyu açılması planlanan ve ÇED süreci başlayan alanda incelemelerde bulundu.

KUYULARI VERİMSİZ ARAZİLERDE AÇIN

ÇED sürecinde zeytin yasasının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çeken İbişoğlu, şunları söyledi:

“Bu alanın etrafında yaklaşık 4 bin 500 dekar zeytinlik alan var. Bu bölgede bine yakın çiftçimiz tarımsal üretim yapıyor. Bölgenin etrafı aynı zamanda kestane, ceviz ve incir bahçeleriyle çevrili. Sarılar, Kocaaliler, Eğridere, Yenişehir, Saruhanlı, Çobanköy ve Kırtepe Köyleri gibi yerleşim alanları planlanan jeotermal alanına çok yakın mesafede. Bizler komşu ilimiz Aydın ve İlçelerinde bulunan jeotermal tesislerin tekniğine uygun şekilde işletilmemesi nedeniyle çevreye, doğaya, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ne denli zararlar verdiğini bizzat gördük. Sıraladığımız bu sebepler nedeniyle bu bölgede böyle bir projenin gerçekleşmesinden dolayı kaygılarımız var. Civar köylerdeki üreticilerimiz ve muhtarlarımız bu tesisin bu bölgede kurulmasına sıcak bakmıyor. Bizler de Ziraat Odası olarak onların yanında olduğumuzu belirtiyor, onların düşüncelerine tercüman olmaya çalışıyoruz. Jeotermal tesisler elbette kurulmalıdır ancak bu bölgede ciddi bir tarımsal üretim var. Bu bölge birinci sınıf tarım arazisidir. Onun için bu tür tarım ve hayvancılık faaliyetlerine zarar verecek tesislerin daha verimsiz arazilerde, çevreye ve insanlara zarar vermeyecek alanlarda yapılması daha doğru olur."

KÖY MUHTARI YILMAZ: GEREKİRSE DİRENİRİZ

Köylüler adına konuşan Sarılar Mahallesi Muhtarı Hakkı Yılmaz ise jeotermal projesinin durdurulması için her türlü mücadeleye hazır olduklarını söyledi. Jeotermal planına direneceklerini vurgulayan Muhtar Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Köyümde kurulması planlanan jeotermal tesis haberini medyadan öğrendim. Bu haberin duyulmasının ardından köylülerimiz haklı olarak tepki gösterdi. Bu konuyla ilgili civardaki köylerimizin muhtarlarıyla bir itiraz dilekçesi yazarak Tire Kaymakamlığı’na ilettik. Bizler dağlarından bal akan bu memleketin kirlenmesine izin vermeyeceğiz. Burada yapılacak olan her türlü jeotermal faaliyete karşıyız. Bu konuda tüm kurumlarımızın ve yetkili birimlerimizin desteğini bekliyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gerekirse direniriz ama bu jeotermal tesisin bu bölgeye yapılmasına asla müsaade etmeyiz."

ZİRAAT ODASI’NIN HAZIRLADIĞI RAPOR

Tire Ziraat Odası'nın hazırlayıp kaymakamlığa sunduğu raporda şu bilgiler yer aldı:

"İlçemiz Sarılar Mahallesi Tozluk Mevkii 101 ada 1 parselde ABN Madencilik Müşavirlik Enerji Müh. Petrol San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan jeotermal kaynak arama sondajları projesi ile ilgili ÇED süreci başlatılmıştır. Jeotermal faaliyeti planlanan alan Tire ve Ödemiş ilçelerimizin tam ortasında köy yerleşim alanlarının ise bitişiğinde bulunmaktadır. En yakın yerleşim yeri Sarılar Mahallesi’ne 800 metre, Ödemiş ilçesinin Çamlıca ve Küre Mahalleleri’ne 3000 metre uzağındadır. Ayrıca ilçemizin Kocaaliler, Yenişehir, Çobanköy, Saruhanlı, Eğridere ve Kırtepe Mahalleleri’ne çok yakındır. Bu bölgede 839 çiftçi, 4 bin 167 dekar alanda zeytin, 2 bin 144 dekar alanda kestane, incir, ceviz 6 bin 622 dekar alanda diğer tarımsal ürünler ve 4 bin 45 adet büyükbaş, 5 bin 9 adet küçükbaş hayvan ile üretim yapmaktadır. Çevresi birinci sınıf tarım arazileri ile kaplıdır. Bitişiğinde Yenişehir sulama göleti bulunmaktadır. Çevresi Çam ormanları ile kaplıdır. Komşu ilimiz Aydın ve İlçelerinde kurulan Jeotermal tesislerin tekniğine uygun olarak işletilmemesi nedeniyle çevreye ve bitki örtüsüne verdiği zararları yakınen görmekte ve takip etmekteyiz. Çevresinde bulunan 4 BİN 167 dekar zeytinlik saha olup, 3573 sayılı zeytinciliğin ıslağı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki kanunun 20. maddesine göre de bu tesisin yapılması uygun değildir. Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı Jeotermal tesisi projesinin daha verimsiz, çevreye zarar vermeyecek yerlerde yapılması, bölgemizde bu projenin üretim yapan 837 çiftçimiz adına iptal edilmesini arz ederim."

ÖDEMİŞLİLER İZİN VERMEMİŞTİ

ABN Madencilik firmasının jeotermal arama ruhsatının 19 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girdiği ve Ödemiş'in Küre Köyü için verilmiş olduğu dikkati çekmişti. Ruhsatı 19 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olan firma, 2 yıl önce Ödemiş'in kırsal Küre ve Çamlıca mahallelerine jeotermal kuyusu açmak için harekete geçmiş, ancak halkın tepkisiyle karşılaşmıştı. Yoğun protestoların ardından İzmir Valiliği; DSİ ve Tarım İl Müdürlüğünden gelen olumsuz görüşler üzerine jeotermal kuyuları için başlatılan ÇED süreci sonlandırılmıştı. Firma daha sonra Ödemiş Küre'ye 3,5 km uzaklıkta jeotermal planı yeniden harekete geçti.