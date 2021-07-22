Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 14 yaralı
Minibüste bulunan tarım işçilerinin çalışmak için Şanlıurfa ilinden Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesi'ne gittikleri öğrenildi.
Konya’nın Ereğli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atıp şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Minibüste bulunan tarım işçilerinin çalışmak için Şanlıurfa ilinden Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesi'ne gittikleri öğrenildi.
Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Ereğli ilçesine seyreden mevsimlik işçileri taşıyan Seydi Türkmenoğlu (27) idaresindeki minibüs yoldan çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Türkmenoğlu ile minibüste bulunan yolculardan 1'i ağır 14 yurttaş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne ve bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ethem Dağtekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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