Tarım ve Orman Bakanlığı, davalık yönetmelik ile sınav açtı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Yargı süreci devam ederken sınav açılması hukuka aykırı. Sonuçlanmamış davaların olduğu süreçte, ‘Bu ne acele?’ diyoruz” tepkisini gösterdi.

Suiçmez, sınava ilişkin yürütmeyi durdurma ve iptal davası açıklarını belirtti. Resmi Gazete’de, 18 Temmuz’da zirai ilaçların satışını ve depolanmasını düzenleyen “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklik ile orman mühendisleri ile orman endüstri mühendislerine de zirai ilaç satma yetkisi verilmişti.

ZMO; zirai ilaçların, kullanıma kadarki sürecin iyi yönetilmediğinde zehre dönüştüğüne dikkat çekerek, söz konusu değişikliği yürütmeyi durdurma ve kararın iptal edilmesi talebiyle yargıya taşımıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Nisan’da yapılması gereken ancak Kovid-19 nedeniyle ertelenen “Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı”nın, 17 Ekim’de yapılacağını açıkladı. Sınava, 18 Temmuz’da yapılan değişiklik ile zirai ilaç satma yetkisi verilen orman mühendisleri ile orman endüstri mühendisleri de girebilecek.

‘HUKUKA AYKIRI’

Cumhuriyet’e konuşan ZMO Genel Başkanı Suiçmez, söz konusu yönetmelik değişikliğinin, Orman Mühendisleri Odası’nın (OMO) yönetmeliğe orman mühendislerinin de dahil edilmesi için açtığı dava sonrası yapıldığına dikkat çekerken, OMO’nun davasının henüz sonuçlanmadığını ve davaya karşı müdahil olduklarını söyledi.

ZMO olarak da değişikliği yargıya taşıdıklarını anımsatan Suiçmez, “Yargı süreci devam ederken sınav açılması hukuka aykırı. Hukuk devletiysek önce yargı süreçleri tamamlanmalı, daha sonra da kesinleşmiş yargı kararlarına göre uygulamalar yapılmalı” dedi.

Sınavın yapılacağı ilk tarih açıklandığında, orman mühendislerinin yönetmeliğe dahil olmadığına, bu nedenle sınava giremediklerine işaret eden Suiçmez, “Sınavın ertlenmesinin ardından değiştirilen yönetmelik nedeniyle orman mühendisleri sınava girebiliyor. Eğer sınav, açıklandığı ilk tarihte yapılsaydı, böyle bir hak olmayacaktı. Sonuçlanmamış davaların olduğu süreçte, ‘Bu ne acele?’ diyoruz. Sınavın iptal edilmesi ya da ertelenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’na yazı yazmıştık. Yazımıza yanıt gelmedi” ifadelerini kullandı.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ’

Sınava ilişkin yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtıklarını söyleyen Suiçmez, “Kamu yönetimini, hukuk devleti ilkelerini uygulamaya davet ediyoruz. Yanlış işlemler yapanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağımızı duyuruyoruz” dedi.